Lufthansa schimbă regulile pentru bagajele de mână. Cum afectează noile costuri pasagerii

Iulia Petcu
23 apr. 2026, 21:41
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce aduce nou tariful Economy Basic
  2. Cine mai aplică această politică
  3. De ce este contestată noua regulă
  4. Lufthansa reduce mii de zboruri

Lufthansa anunță schimbări importante pentru pasagerii care aleg variantele cele mai ieftine de călătorie. Din luna mai, compania introduce un tarif nou care elimină gratuitatea bagajului de mână clasic și reduce opțiunile incluse în bilet.

Ce aduce nou tariful Economy Basic

Noul tarif, disponibil la rezervare din 28 aprilie, permite gratuit doar transportul unui obiect personal mic, scrie Business Insider. Pasagerii pot lua la bord o geantă de laptop sau un rucsac redus ca dimensiuni.

Conform regulilor anunțate, bagajul gratuit trebuie să respecte măsura maximă de 40 × 30 × 15 centimetri. Pentru un troler de cabină sau pentru bagaj de cală se achită suplimentar cel puțin 15 euro.

Primele zboruri operate în acest sistem sunt programate pentru 19 mai.

Cine mai aplică această politică

Lufthansa aliniază prin această măsură la modelele deja folosite de companii precum Ryanair, Wizz Air, EasyJet sau Air France.

Grupul Lufthansa controlează și alte companii importante din Europa, inclusiv Austrian Airlines, Swiss International Air Lines și Brussels Airlines. Potrivit informațiilor prezentate, și acestea ar urma să adopte decizii similare.

Strategia indică o tendință clară în aviație: separarea serviciilor incluse în prețul biletului. Pasagerii plătesc mai puțin la început, dar adaugă costuri pentru opțiunile dorite.

De ce este contestată noua regulă

Organizația europeană a consumatorilor BEUC critică noile limite pentru bagaje și cere reguli mai permisive. Reprezentanții susțin că un troler standard ar trebui transportat gratuit. Potrivit organizației, pasagerii nu trebuie obligați să achite costuri suplimentare pentru bagaje esențiale  atunci când călătoresc. BEUC a inițiat deja acțiuni legale împotriva unor operatori low-cost.

De cealaltă parte, Asociația Companiilor Aeriene pentru Europa consideră că publicul trebuie să poată alege tarife mai mici dacă nu solicită servicii suplimentare.

Lufthansa reduce mii de zboruri

Lufthansa Group a anunțat eliminarea a aproximativ 20.000 de zboruri scurte până în octombrie, în sezonul de vară. Măsura afectează inclusiv activitatea Aeroportului Internațional Sibiu, scrie Libertatea.

Compania invocă scumpirea puternică a combustibilului și alte costuri generate de conflicte de muncă. Managementul încearcă astfel să limiteze pierderile și să eficientizeze rețeaua europeană.

„Ajustările de orar reduc numărul de zboruri neprofitabile pe distanțe scurte în rețeaua Lufthansa Group. Consolidarea planificată a rețelei europene se desfășoară în cele șase hub-uri ale Lufthansa Group din Frankfurt, München, Zürich, Viena, Bruxelles și Roma. Prin urmare, pasagerii vor continua să aibă acces la rețeaua globală de rute, în special la conexiunile pe distanțe lungi”, transmite compania.

