Costel Grojdea, șeful din ITM filmat la volanul unui Lamborghini de 300.000 euro, a intrat în vizorul ANAF.

Costel Grojdea a fost detașat de către Florin Manole (PSD), ministrul demisionar al Muncii, de la conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași la ITM București. După izbucnirea scandalului, Manole l-a trimis pe Grojdea înapoi la Iași.

Tot la Iași au ajuns și inspectorii ANAF, care vor să afle cum a ajuns un șef de ITM să conducă un Lamborghini Urus de 300.000 de euro.

„Acum mai avem un coleg în analiză, la fel că a venit la București cu Urus-ul (model de Lamborghini, n.r.) verde, să vedem de unde l-a cumpărat. Reacționăm la tot ce scrie presa. Cum reacționăm: facem analiză și structurile operative se duc acolo”, a spus șeful ANAF, Adrian Nica, potrivit

Cum a explicat Costel Grojdea Lamborghiniul de 300.000 de euro

Costel Grojdea fusese surprins venind la sediul ITM București care nu apare în declarația de avere.

Bolidul aparține unui SRL din Iași, SC Nemo Wash SRL, leasingul fiind plătit de o companie care a fost verificată în trecut de Grojdea de mai multe ori, fără să fie descoperite nereguli, a scris Mediaflux.

În schimb, Grojdea a oferit : „Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii (…) să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică (…) atâta tot. Este a unei cunoștințe de-ale mele (…) nu pot să spun că suntem prieteni, suntem amici”.