Liberalul Dan Vîlceanu: Atât de asumaţi sunt colegii mei care au luat deciziile în ultimii ani, încât acum nu e nimeni la partid

Fostul ministru Dan Vîlceanu, exclus anul trecut din PNL, a venit luni la sediul partidului și a anunțat că are mai multe idei pentru redresarea acestuia. El a afirmat că noua conducere a PNL va avea o misiune extrem de grea, deoarece situația formațiunii e cu adevărat dificilă.

Vîlceanu: Lucrurile arată foarte, foarte rău la PNL

„Partidul Naţional Liberal se află într-o situaţie financiară extrem de grea, aici cu zeci de milioane de euro datorie, la nivel local, cum e cazul nostru, la Gorj, cu sediile debranşate de la utilităţi.

Suntem într-o situaţie extrem de proastă şi de aceea această conducere a partidului sau viitoarea conducere a partidului care va fi aleasă după congresul pe care îl vom avea cel mai probabil anul ăsta, trebuie să gândească în termeni de restabilizare a partidului şi de aşezare a unui viitor pentru acest partid, pentru că în momentul de faţă, lucrurile arată foarte, foarte rău”, a spus Dan Vîlceanu, la sediul partidului, potrivit

Vâlceanu, despre „neasumarea” colegilor din PNL

El a insinuat apoi că ai săi colegi care au adus partidul în această stare sunt niște lași pentru că niciunul nu-și asumă acum că a : „Nu am venit să trag la răspundere pe nimeni astăzi, la sediul partidului, ci am venit pentru faptul că ştiam că probabil voi fi singurul care va veni astăzi la partid, atât de asumaţi sunt colegii mei care au luat deciziile în ultimii an, încât acum nu e nimeni la partid. Dar ceea ce este important este că vă spun de acum, cu siguranţă la viitoarele alegeri din partid aceste idei pe care vi le-am spus astăzi vor fi reprezentate şi vor fi concretizate într-o moţiune”.