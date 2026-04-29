Incendiile ar putea fi stinse cu unde sonore în loc de apă. Cum funcționează noul sistem și unde este testat (VIDEO)

Iulia Petcu
29 apr. 2026, 23:54
sursa foto: X/@FRI_magazine
Cuprins
  1. Cum poate sunetul să stingă focul
  2. Cine dezvoltă această soluție
  3. Cum ar funcționa într-o locuință

Un sistem experimental propune o schimbare majoră în lupta cu incendiile și renunță la apă sau substanțe chimice. Tehnologia folosește unde sonore speciale care pot opri focul încă din fazele incipiente, înainte ca flăcările să se extindă.

Cum poate sunetul să stingă focul

Pentru ca arderea să continue, focul are nevoie permanent de căldură, combustibil, și oxigen. Dacă unul dintre aceste elemente dispare, reacția se întrerupe, iar flacăra se stinge.

Noul sistem acționează asupra oxigenului din jurul sursei de incendiu. Undele sonore deplasează moleculele de aer, iar flacăra nu mai primește cantitatea necesară pentru a se menține activă. Practic, focul este sufocat fără jeturi de apă, spumă, sau pulberi clasice folosite în prezent.

Cine dezvoltă această soluție

Tehnologia aparține companiei Sonic Fire Tech, fondată de inginerul aerospațial Geoff Bruder, cunoscut pentru activitatea sa anterioară la NASA

Dispozitivul produce unde sonore de frecvență foarte joasă, sub pragul de 20 Hz, cunoscute drept infrasunete. Aceste vibrații nu pot fi percepute de urechea umană. În același timp, ele se propagă mai eficient pe distanțe mai mari decât sunetele de frecvență ridicată.

Cum ar funcționa într-o locuință

Sistemul folosește un mecanism electric ce generează vibrațiile, apoi le direcționează prin conducte montate pe acoperiș și în jurul casei. Instalația pornește automat când senzorii detectează foc.

Undele sonore intervin asupra flăcărilor mici și pot limita extinderea incendiului înainte ca situația să devină periculoasă. Testele arată o rază de acțiune de aproximativ 7-8 metri. Tehnologia nu este complet nouă, fiind analizată anterior și de agenții precum DARPA, dar implementarea actuală încearcă să rezolve problema eficienței la scară mai mare, relatează Ziare.com.

În prezent, soluția este testată împreună cu companii de utilități din California. Primele instalări pilot sunt programate pentru anul 2026, dacă etapele tehnice decurg conform planului.

Citește și...
Șoc la grătarul de 1 Mai 2026. Cât au ajuns să coste micii, carnea și berea anul acesta: „Trebuie să ne facem foarte bine socotelile”
Eveniment
Șoc la grătarul de 1 Mai 2026. Cât au ajuns să coste micii, carnea și berea anul acesta: „Trebuie să ne facem foarte bine socotelile”
Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
Eveniment
Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
Eveniment
Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
Eveniment
CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar
Eveniment
România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar
Un bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de la etajul mall-ului AFI Brașov. Ce a transmis centrul comercial
Eveniment
Un bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de la etajul mall-ului AFI Brașov. Ce a transmis centrul comercial
Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
Eveniment
Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
Eveniment
Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
Eveniment
CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
Poziționarea lângă mare poate să influențeze cererea pentru închirieri în Mamaia – Cum alegi apartamentele în care investești?
Eveniment
Poziționarea lângă mare poate să influențeze cererea pentru închirieri în Mamaia – Cum alegi apartamentele în care investești?
