Un sistem experimental propune o schimbare majoră în lupta cu incendiile și renunță la apă sau substanțe chimice. Tehnologia folosește unde sonore speciale care pot opri focul încă din fazele incipiente, înainte ca flăcările să se extindă.

Cum poate sunetul să stingă focul

Pentru ca arderea să continue, focul are nevoie permanent de căldură, combustibil, și oxigen. Dacă unul dintre aceste elemente dispare, reacția se întrerupe, iar flacăra se stinge.

Noul sistem acționează asupra oxigenului din jurul sursei de . Undele sonore deplasează moleculele de aer, iar flacăra nu mai primește cantitatea necesară pentru a se menține activă. Practic, focul este sufocat fără jeturi de apă, spumă, sau pulberi clasice folosite în prezent.

نظام Sonic Fire Tech – تقنية جديدة لإخماد الحرائق تعتمد على الموجات الصوتية بدلاً من الماء أو المواد الكيميائية.

– صُمم ليتم تركيبه داخل المنازل كبديل لرشاشات الحريق التقليدية ويتم اختباره حالياً في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الامريكية. — خالد الحكمي (@bah7kha7)

Cine dezvoltă această soluție

Tehnologia aparține companiei Sonic Fire Tech, fondată de inginerul aerospațial Geoff Bruder, cunoscut pentru activitatea sa anterioară la .

Dispozitivul produce unde sonore de frecvență foarte joasă, sub pragul de 20 Hz, cunoscute drept infrasunete. Aceste vibrații nu pot fi percepute de urechea umană. În același timp, ele se propagă mai eficient pe distanțe mai mari decât sunetele de frecvență ridicată.

Cum ar funcționa într-o locuință

Sistemul folosește un mecanism electric ce generează vibrațiile, apoi le direcționează prin conducte montate pe acoperiș și în jurul casei. Instalația pornește automat când senzorii detectează .

Undele sonore intervin asupra flăcărilor mici și pot limita extinderea incendiului înainte ca situația să devină periculoasă. Testele arată o rază de acțiune de aproximativ 7-8 metri. Tehnologia nu este complet nouă, fiind analizată anterior și de agenții precum DARPA, dar implementarea actuală încearcă să rezolve problema eficienței la scară mai mare, relatează Ziare.com.

În prezent, soluția este testată împreună cu companii de utilități din California. Primele instalări pilot sunt programate pentru anul 2026, dacă etapele tehnice decurg conform planului.