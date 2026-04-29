Ilie Bolojan a vorbit despre depusă de și AUR, care va fi supusă dezbaterii și votului pe 5 mai. În opinia, cei care vor vota un astfel de demers ar trebui să aibă o alternativă.

Ilie Bolojan, despre moțiunea de cenzură

a afirmat, miercuri seară, că în momentul de faţă suntem într-o şi guvernamentală pentru care a dat vina pe PSD. El a spus că orice parlamentar care votează o moțiune de cenzură trebuie să se întrebe ce va pune în loc. Confruntat cu un vot pe 5 mai, Ilie Bolojan a refuzat să facă pronosticuri cu privire la șansele ca guvernul său să fie demis.

„Nu fac în general pronosticuri. Consider că trebuie să aşteptăm finalul votului şi atunci, sigur, voi putea face consideraţii legate de vot sau nu. Dar în momentul de faţă suntem într-o criză guvernamentală şi politică, care este generată de Partidul Social Democrat (PSD), care nu are nicio legătură cu interesul nostru, ca ţară, pentru că orice fel de criză de genul acesta, în care demolezi, încerci să demolezi, rămâne de văzut dacă se va şi reuşi, un guvern din care ai făcut parte, la care ai participat la toate deciziile care au fost luate, fără să vii cu o soluţie, fără să pui ceva în loc, înseamnă, în fapt, nişte costuri directe şi indirecte pe care le vor plăti românii în perioada următoare”, a spus Bolojan, la TVR 1.

Premierul a explicat că aceste costuri se traduc într-o creştere a îngrijorării investitorilor faţă de direcţia în care se mişcă România. De asemenea, a vobit despre o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și o creştere a cursului de schimb valutar.

„Cei care lucrează la o demolare a guvernului, dacă s-ar gândi la interesul acestei ţări şi nu la interesele de grup ale unor oameni din conducerea PSD, ar trebui să vină cu o soluţie. Bun, în alte ţări, sistemul de depunere a moţiunilor prevede şi oferirea unei soluţii. Ori astăzi, deşi de facto avem o alianţă PSD-AUR, care este probată prin faptul că moţiunea a fost pregătită în comun, au fost declaraţii instituţionale făcute de către oameni din cele două partide, legate de această colaborare, gândiţi-vă că este anormal să faci asta şi după aceea să nu pui nimic în loc”, a spus premierul.

Ce se întâmplă după moțiunea de cenzură

Premierul Ilie Bolojan consideră că cei care propun și votează o moțiune de cenzură ar trebui să propună un alt guvern în loc. El a făcut referire la declarațiile liderilor PSD care au spus că nu vor face un guvern împreună cu AUR și au susținut refacerea coaliției de guvernare, cu un alt premier.

„Asta nu este un lucru serios şi orice om raţional care votează, de exemplu, o astfel de moţiune trebuie să se întrebe ce vine în loc. În Germania, trebuie să anunţi şi premierul şi guvernul, în aşa fel încât să nu existe un haos după aceea. Adică cei care votează împotriva unei persoane sau a unui guvern trebuie să ştie ce vine în loc. Ori asta nu se întâmplă în România”, a mai spus şeful Guvernului.

Ilie Bolojan confirmă negocierile cu parlamentarii AUR

Pe de altă parte, premierul a confirmat că în aceste zile au loc discuții și negocieri, ale membrilor PNL cu diverși parlamentari AUR pentru a bloca moțiunea. De altfel, PNL a purtat astfel de discuții și înainte pentru a obține o susținere parlamentară pentru un guvern minoritar. În opinia sa, asemena abordări în vederea blocării votului pe moţiune reprezintă un fenomen normal”.

„Sigur că aşa cum se întâmplă la fiecare moţiune, există o agitaţie înainte de moţiune, există discuţii între parlamentari, în interiorul grupurilor parlamentare, între parlamentari, asta se întâmplă şi acum, este un fenomen normal. Şi aşa cum am spus, am discutat şi în aceste zile şi voi discuta şi în zilele următoare, cu orice parlamentar care, având o atitudine responsabilă, caută să vadă ce motive stau la baza unui astfel de demers, care sunt soluţiile care sunt gândite pentru viitor, dar asta fiecare parlamentar responsabil va decide, în funcţie de conştiinţa lui, de datele pe care le are, atunci când va vota”, a mai afirmat Bolojan.