UDMR ia în calcul susținerea unui guvern minoritar, pe fondul tensiunilor generate de moțiunea de cenzură împotriva Executivului. a confirmat că acest scenariu este discutat în interiorul formațiunii. Vicepremierul a subliniat însă că există o limită clară în orice negocieri politice. Oficialul respinge categoric orice variantă care implică Alianța pentru Unirea Românilor.

Ce spune UDMR despre varianta unui guvern minoritar fără AUR

UDMR transmite un mesaj clar în plin context politic tensionat, susținerea unui guvern minoritar rămâne o opțiune. Tánczos Barna a explicat că această variantă poate funcționa doar dacă există un acord politic solid. Ideea a fost susținută în ultimele zile și de Kelemen Hunor, alături de alți lideri ai formațiunii.

„Am afirmat de mai multe ori zilele trecute – şi domnul Kelemen şi al colegii din – că inclusiv această variantă este una care poate funcţiona în cazul în care există un acord politic pentru susţinerea unui guvern minoritar. Ceea ce este inacceptabil pentru noi să facem parte dintr-un guvern care să aibă în orice formă susţinerea AUR”, a transmis Tánczos Barna, miercuri, la finalul ședinței de Guvern.

Mai mult, vicepremierul a precizat că, „după votul moţiunii de cenzură, în funcţie de rezultat, dacă trece sau nu trece, vor începe consultările politice, negociările politice între partidele care pot forma coaliţia”.

Cum vede Tánczos Barna viitorul coaliției și ce urmează după moțiune

„Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru, există acum şi varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce avem şi rezultatul votului de la moţiunea de cezură”, a precizat Tánczos Barna.

El a explicat că, imediat după acest moment, fiecare partid își va defini poziția, ceea ce va deschide o serie de negocieri intense. „Vom avea mai multe runde de discuţii cu siguranţă pentru a forma o coaliţie”, a mai spus vicepremierul UDMR.

Votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de este programat pentru data de 5 mai.