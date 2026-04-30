Senatoarea Victoria Stoiciu din PSD, revoltată că partidul ei s-a înțeles cu extremiștii de la AUR pentru a depune o moțiune de cenzură. Ulterior, mai mulți lideri din PSD, inclusiv președintele Sorin Grindeanu, au spus că ar trebui să-și dea demisia și din Senat, deoarece a obținut locul pe listele și cu ajutorul PSD. Replica acesteia a fost tăioasă.

Victoria Stoiciu, replică pentru foștii colegi din PSD

„Mi se spune de către o parte din foștii colegi din partid că ”partidul m-a făcut” și că ar trebui să îmi dau demisia din Senat.

Așa că fac o precizare – spre surprinderea unora și spre deosebire de alții, eu am avut o carieră înainte de politică. Am scris în presă, am făcut cercetare pentru instituții din România și din străinătate. CV-ul meu e public.

Și, foarte important, am muncit pentru social-democrație mai mult decât au făcut-o mulți din partid. Pentru social-democrația autentică, europeană. Pentru că am activat timp de aproape 20 de ani într-o fundație social-democrată germană, care a promovat ideile și politicile de stânga în România.

Mandatul mi-a fost dat de alegători, nu e proprietatea partidului. E adevărat, numele meu pe buletinul de vot era sub sigla PSD. Dar după pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar alții doar cu sigla. Cine ar trebui să plece?”, a explicat senatoarea, într- pe Facebook.

Cum și-a argumentat Victoria Stoiciu demisia din PSD

Victoria Stoiciu a refuzat să semneze moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului Bolojan. Ulterior a anunțat că demisionează din partid deoarece nu poate accepta niciun fel de colaborare cu AUR.

„Mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.

Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.

Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.

Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă. Îmi voi continua activitatea ca senator independent”, anunțase Victoria Stoiciu, marți, pe Facebook.