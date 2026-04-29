Elon Musk poate primi un salariu astronomic dar trebuie să atingă câteva obiective

SpaceX a aprobat un plan de plată fără precedent în istoria marilor companii mondiale. Pentru a pune mâna pe cele 200 de milioane de acțiuni, Musk trebuie să atingă ținte care par desprinse din filmele de ficțiune. Cea mai grea condiție este crearea unei colonii permanente pe Marte, unde să trăiască cel puțin un milion de oameni.

De asemenea, valoarea companiei trebuie să explodeze până la suma uriașă de 7.500 de miliarde de dolari. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, el nu va încasa nicio acțiune. Din anul 2019, acesta se mulțumește cu un salariu simbolic de aproximativ 54.000 de dolari pe an.

Pe lângă colonia de pe Marte, planul mai include și dezvoltarea unor centre de date uriașe direct în spațiu, scrie .

De ce generează tensiuni acest contract între investitori

Experții cred că acest plan extrem de ambițios ar putea crea probleme între SpaceX și Tesla. Investitorii se tem că Musk își va consuma tot timpul și energia pentru a atinge obiectivele, lăsând pe plan secund celelalte afaceri.

În timp ce majoritatea firmelor își plătesc șefii în funcție de profit, SpaceX a ales să folosească indicatori care depășesc orice logică financiară tradițională.

Compania ar putea fi evaluată la listare la 1.750 de miliarde de dolari, dar Musk trebuie să depășească de câteva ori această bornă. Succesul său financiar depinde acum exclusiv de capacitatea de a construi infrastructură de calcul în spațiu și de a muta populația pe o altă planetă.