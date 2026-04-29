Salariu astronomic pe care Elon Musk poate să îl primească de la Space X. Ce condiții absurde i-au pus investitorii

Flavia Codreanu
29 apr. 2026, 23:32
Sursa foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Elon Musk poate primi un salariu astronomic dar trebuie să atingă câteva obiective
  2. De ce generează tensiuni acest contract între investitori

Elon Musk poate primi un salariu fabulos de la Space X, dar numai dacă reușește să transforme colonizeze planeta Marte.

Elon Musk poate primi un salariu astronomic dar trebuie să atingă câteva obiective

SpaceX a aprobat un plan de plată fără precedent în istoria marilor companii mondiale. Pentru a pune mâna pe cele 200 de milioane de acțiuni, Musk trebuie să atingă ținte care par desprinse din filmele de ficțiune. Cea mai grea condiție este crearea unei colonii permanente pe Marte, unde să trăiască cel puțin un milion de oameni.

De asemenea, valoarea companiei trebuie să explodeze până la suma uriașă de 7.500 de miliarde de dolari. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, el nu va încasa nicio acțiune. Din anul 2019, acesta se mulțumește cu un salariu simbolic de aproximativ 54.000 de dolari pe an.

Pe lângă colonia de pe Marte, planul mai include și dezvoltarea unor centre de date uriașe direct în spațiu, scrie Reuters.

De ce generează tensiuni acest contract între investitori

Experții cred că acest plan extrem de ambițios ar putea crea probleme între SpaceX și Tesla. Investitorii se tem că Musk își va consuma tot timpul și energia pentru a atinge obiectivele, lăsând pe plan secund celelalte afaceri.

În timp ce majoritatea firmelor își plătesc șefii în funcție de profit, SpaceX a ales să folosească indicatori care depășesc orice logică financiară tradițională.

Compania ar putea fi evaluată la listare la 1.750 de miliarde de dolari, dar Musk trebuie să depășească de câteva ori această bornă. Succesul său financiar depinde acum exclusiv de capacitatea de a construi infrastructură de calcul în spațiu și de a muta populația pe o altă planetă.

Citește și...
Miliardarul care nu ține averea doar pentru el. Povestea designerului care ajută bolnavii de cancer
Externe
Miliardarul care nu ține averea doar pentru el. Povestea designerului care ajută bolnavii de cancer
Italia avertizează că rezervele de combustibil sunt la limită
Externe
Italia avertizează că rezervele de combustibil sunt la limită
Român acuzat de hărțuire gravă în Italia ajunge în fața instanței. Cum ar fi terorizat o colegă
Externe
Român acuzat de hărțuire gravă în Italia ajunge în fața instanței. Cum ar fi terorizat o colegă
 Cercetătorii au descoperit cum a apărut, de fapt,  populația Europei după căderea Imperiului Roman
Externe
 Cercetătorii au descoperit cum a apărut, de fapt,  populația Europei după căderea Imperiului Roman
Discuție telefonică între Putin și Trump. Țarul de la Kremlin vrea un armistițiu temporar în Ucraina pe 9 mai
Externe
Discuție telefonică între Putin și Trump. Țarul de la Kremlin vrea un armistițiu temporar în Ucraina pe 9 mai
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Externe
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Externe
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Companiile aeriene avertizează asupra unei veri dificile. Cum pot fi afectate zborurile și biletele din cauza crizei de combustibil
Externe
Companiile aeriene avertizează asupra unei veri dificile. Cum pot fi afectate zborurile și biletele din cauza crizei de combustibil
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Externe
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic
Externe
Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic
Ultima oră
00:00 - Ramona Olaru s-a schimbat radical! Mesajul dur transmis bărbaților din viața ei
23:59 - Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
23:58 - Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
23:54 - Incendiile ar putea fi stinse cu unde sonore în loc de apă. Cum funcționează noul sistem și unde este testat (VIDEO)
23:35 - Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
23:17 - Miliardarul care nu ține averea doar pentru el. Povestea designerului care ajută bolnavii de cancer
23:13 - Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
23:03 - Italia avertizează că rezervele de combustibil sunt la limită
23:02 - Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
22:34 - Șoc la grătarul de 1 Mai 2026. Cât au ajuns să coste micii, carnea și berea anul acesta: „Trebuie să ne facem foarte bine socotelile”