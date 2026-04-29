Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, un nou Plan naţional de paturi valabil pentru perioada 2026–2028. Acesta prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanţate de casele de asigurări de sănătate şi promovarea serviciilor alternative precum spitalizarea de zi şi ambulatoriul. Documentul specifică o reducere etapizată pentru aproximativ 14.000 de paturi, fără a include paturile destinate îngrijirilor paliative, iar Executivul afirmă că măsura nu va afecta accesul populaţiei la servicii medicale.

Ce prevede Planul național de paturi

Planul aprobat se concentrează pe reorganizarea serviciilor spitaliceşti pentru a reduce internările evitabile şi pentru a extinde spitalizarea de zi şi serviciile în ambulatoriu, în vederea utilizării mai eficiente a resurselor existente şi a creşterii calităţii serviciilor medicale spitaliceşti. Guvernul subliniază necesitatea dezvoltării unor alternative la spitalizarea continuă, considerate mai accesibile şi eficiente pentru pacienţi.

„Un nou Plan naţional de paturi, valabil în perioada 2026–2028, care prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanţate de casele de asigurări de sănătate, a fost aprobat astăzi, prin Hotărâre de Guvern. Potrivit noilor reglementări, se pune accent pe dezvoltarea serviciilor medicale alternative, mai accesibile şi eficiente pentru pacienţi, precum spitalizare de zi şi ambulatoriu, aşa cum se practică în sistemele de sănătate dezvoltate”, a anunţat Guvernul într-un comunicat de presă.

Documentul prevede explicit reducerea etapizată a aproximativ 14.000 de paturi pentru perioada 2026–2028 şi menţionează că numărul de paturi destinat îngrijirilor paliative nu este inclus în acest plan. Ca parte a ajustării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va avea în 2028 posibilitatea să încheie contracte pentru 103.211 paturi la nivel naţional, faţă de 116.650 de paturi aflate în contractare la finalul anului trecut; din acestea, 94,8% sunt paturi contractate cu spitale publice, iar 5,2% provin din . Ce argumente a invocat ministerul interimar , Cseke Attila, a precizat că este al treilea astfel de plan adoptat de România şi a argumentat decizia prin diferenţe semnificative între capacităţi şi utilizare. Oficialul a subliniat că în prezent există multe paturi nefolosite eficient, iar finanţarea în sistemul sanitar ia în considerare numărul de paturi, ceea ce generează ineficienţe când contractarea se face pentru mai multe paturi decât cele utilizate efectiv. „Acest Plan Naţional de Paturi, ca şi celelalte care au fost în vigoare de-a lungul timpului, aduc o predictibilitate, o stabilitate şi eficienţă în segmentul acesta spitalicesc, de spitalizare continuă. Aş vrea să vă dau câteva cifre, nu înainte de a vă spune că acest Plan Naţional de Paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical efectuat de aici încolo în unităţile sanitare cu paturi”, a declarat Cseke Attila.

România, pe locul 3 în UE la numărul de paturi

„Suntem pe podium, pe locul 3, ca şi număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitorii. Pe de altă parte, la sfârşitul anului 2025, rata medie de ocupare a paturilor contactate de către Casa Naţională de Ascultări de Sănătate era de 51%, dacă ne referim la paturi de bolnavi acuţi şi de 60% dacă ne referim la paturi de bolnavi cronici, în condiţiile în care în domeniul de specialitate se consideră că rata optimă de ocupare la patrulor la un spital este undeva în jurul valorii de 80%. În ultimii ani se observă o scădere semnificativă a ratei de ocupare, inclusiv la spitalele judeţene şi, în afara Spitalului de Urgenţă din Bucureşti, la celelalte spitale de urgenţă din ţară, niciun spital de urgenţă în afara Bucureştiului, în afara spitalelor din Bucureşti, nu are o rată de ocupare care depăşeşte 70%”, a afirmat ministrul interimar, potrivit stirileprotv.ro.