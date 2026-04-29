Ramona Olaru vorbește sincer despre transformările prin care a trecut în ultima perioadă și explică de ce nu mai este femeia blândă de altădată.

Ramona Olaru vorbește deschis despre bărbații din viața ei

a simțit nevoia să le transmită un mesaj celor care o urmăresc. Deși publicul o vede mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta recunoaște că experiențele neplăcute cu bărbații au forțat-o să își schimbe caracterul.

Vedeta a recunoscut sincer cum au afectat-o relațiile din trecut:

„Am fost o fire blândă, dar bărbații din ziua de azi m-au făcut mai dură”, a declarat Ramona Olaru.

Ce se întâmplă în spatele zâmbetului afișat în fiecare dimineață

Chiar dacă afișează o atitudine mai dură, Ramona spune că are în continuare foarte multe sentimente de oferit. Ea recunoaște că, atunci când întâlnește o persoană care îi inspiră încredere, are tendința de a se dărui total.

Vedeta a explicat cât de mult se implică atunci când iubește:

„Eu am atât de multă iubire de oferit încât oamenii nu o pot duce. Eu așa simt despre mine. Eu simt că am atât de multe lucruri bune de dat că atunci când apare cineva în viața mea, și simt cât de cât că e o persoană ok, imediat deschid inima, sufletul, deschid lucrurile astea bune să le vadă, să le ia, să i le dau, să le trăiască”, a mărturisit Ramona Olaru.

Cum se vede asistenta de la „Neatza” în viitor

După despărțirea de Steve Ant, Ramona pare să fi învățat lecții importante despre viața în doi. nu se mai lasă condusă doar de emoții, ci a învățat să pună bariere atunci când simte că partenerul nu este cel potrivit. Chiar dacă dezamăgirile au lăsat urme, ea rămâne o persoană deschisă, dar mult mai selectivă cu oamenii care îi trec pragul inimii.