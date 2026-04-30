Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că prin măsurile pe care le-a luat a deranjat oameni care au folosit „pușculița publică” pentru a-și masca ineficiența și că oriunde era o problemă, erau niște oameni susținuți de PSD-iști.

Bolojan: Unde erau probleme, erau oameni puși de PSD

„Sunt două aspecte la care aș răspunde din ceea ce m-ați întrebat. Prima dată, măsurile care au deranjat pe toți cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența sau pierderile sau . În mod cert, atunci când iei astfel de măsuri, asta îi deranjează pe toți cei care folosesc aceste practici și eu sunt un om corect. (…)

Întotdeauna când era o problemă undeva, erau niște oameni care erau susținuți, la rândul lor, de oameni din Partidul Social Democrat. Asta a fost o constantă întotdeauna, dar asta nu înseamnă că erau singuri. Deci, măsurile de a face ordine în finanțele publice, de a reduce risipa, sunt corecte, ele trebuie aplicate și, în mod evident, îi deranjează pe toți cei care au profitat de aceste lucruri, pentru că este absolut normal să se întâmple asta”, a declarat premierul.

Bolojan: PNL nu va mai face coaliție cu PSD

Ilie Bolojan i-a acuzat apoi pe PSD-iști că „vin cu tot felul de minciuni care nu au niciun fel de acoperire în realitate”, apoi a amintit că liberalii au decis de două ori în forurile statutare că nu vor mai face coaliție cu PSD, dacă acesta generează o criză politică. El a subliniat că PNL se va ține de această decizie.

„Dacă vrei ca cineva să te respecte, un om, o comunitate, trebuie să tratezi lucrurile serios, trebuie să fii consecvent, trebuie să faci ceea ce spui. Și, dacă spui ceva, să ai grijă ce spui, pentru că atunci când te angajezi în fața oamenilor trebuie să respecți angajamentele, altfel îți bați joc de ei și e doar o problemă de timp până te taxează”, a mai declarat Ilie Bolojan la TVR 1, potrivit