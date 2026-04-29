Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 23:58
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Ilie Bolojan își nuanțează poziția pe măsură ce ziua dezbaterii și votului pe moțiunea de cenzură se apropie. Premierul susține că PNL ar putea rămâne la guvernare, dar nu în coaliție cu PSD

Ilie Bolojan și-a nuanțat poziția

În condițiile în care tot mai multe voci din PNL încep să-l conteste, Ilie Bolojan își nuanțează poziția cu privire la guvernare. El spune că partidul său ar putea participa într-un nou guvern, dacă moțiunea va trece, cu condiția să nu mai fie în coaliție cu PSD. Principala opțiune a PNL, susține premierul, este de a rămâne la guvernare.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Bolojan.

În actuala conjunctură parlamentară, orice guvern are nevoie de voturile PSD sau ale AUR, partidele cu cei mai mulți parlamentari. O altă construcție politică este posibilă doar prin cooptarea unor traseiști ceea ce ar implica numeroase concesii făcute acestora, inclusiv funcții, sinecuri și bani publici.

Într-o astfel de situație, pe care și-o dorește Bolojan, un guvern minoritar ar deveni dependent de o astfel de construcție imorală, iar premierul s-ar transforma într-o marionetă la dispoziția unei astfel de grupări balama. Exact ceea ce, susțin, vor să evite cei de la PNL și USR.

Premierul vrea să ducă PNL în opoziție

Premierul Ilie Bolojan susține că PNL mai are la dispoziție și varianta opoziției unde, crede el, ar putea consturi un pol de modernizare alături de alte forţe politice. O misiune la fel de dificilă, având în vedere rezultatele guvernării, dar și scorurile obținute de partidul său la precedentele alegeri parlamentare și prezidențiale. În plus, dacă va pierde guvernarea, Bolojan s-ar putea confrunta cu o amplă mișcare de contestare din interior.

„Dacă şi-ar asuma răspunderea (cei din PSD – n.r.), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a declarat Bolojan.

El a precizat că PNL nu va accepta să fie la guvernare şi să achite nota de plată aşa cum vrea PSD cu un premier de tip „marionetă”.

Citește și...
Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
Politică
Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
Politică
Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
Politică
Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
Bolojan, despre moțiunea de cenzură. Cum vede situația din Parlament înainte de vot
Politică
Bolojan, despre moțiunea de cenzură. Cum vede situația din Parlament înainte de vot
Tánczos Barna: „Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru” (VIDEO)
Politică
Tánczos Barna: „Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru” (VIDEO)
Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
Politică
Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
Politică
Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
Fisura din PNL ia proporții, înaintea moțiunii de cenzură. Ilie Bolojan contestat de la Cluj
Politică
Fisura din PNL ia proporții, înaintea moțiunii de cenzură. Ilie Bolojan contestat de la Cluj
Este interzis prin lege. Elevii nu mai pot folosi telefoanele în școli
Politică
Este interzis prin lege. Elevii nu mai pot folosi telefoanele în școli
Miruţă convoacă Consiliul Metrorex pentru întreruperea mandatului Marianei Miclăuş
Politică
Miruţă convoacă Consiliul Metrorex pentru întreruperea mandatului Marianei Miclăuş
Ultima oră
00:00 - Ramona Olaru s-a schimbat radical! Mesajul dur transmis bărbaților din viața ei
23:59 - Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
23:54 - Incendiile ar putea fi stinse cu unde sonore în loc de apă. Cum funcționează noul sistem și unde este testat (VIDEO)
23:35 - Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
23:32 - Salariu astronomic pe care Elon Musk poate să îl primească de la Space X. Ce condiții absurde i-au pus investitorii
23:17 - Miliardarul care nu ține averea doar pentru el. Povestea designerului care ajută bolnavii de cancer
23:13 - Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
23:03 - Italia avertizează că rezervele de combustibil sunt la limită
23:02 - Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
22:34 - Șoc la grătarul de 1 Mai 2026. Cât au ajuns să coste micii, carnea și berea anul acesta: „Trebuie să ne facem foarte bine socotelile”