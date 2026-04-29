În condițiile în care tot mai multe voci din PNL încep să-l conteste, Ilie Bolojan își nuanțează poziția cu privire la . El spune că partidul său ar putea participa într-un nou guvern, dacă moțiunea va trece, cu condiția să nu mai fie în coaliție cu PSD. Principala opțiune a PNL, susține premierul, este de a rămâne la guvernare.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Bolojan.

În actuala , orice guvern are nevoie de voturile PSD sau ale AUR, partidele cu cei mai mulți parlamentari. O altă construcție politică este posibilă doar prin cooptarea unor traseiști ceea ce ar implica numeroase concesii făcute acestora, inclusiv funcții, sinecuri și bani publici.

Într-o astfel de situație, pe care și-o dorește Bolojan, un guvern minoritar ar deveni dependent de o astfel de construcție imorală, iar premierul s-ar transforma într-o marionetă la dispoziția unei astfel de grupări balama. Exact ceea ce, susțin, vor să evite cei de la PNL și USR.

Ilie Bolojan susține că PNL mai are la dispoziție și varianta opoziției unde, crede el, ar putea consturi un pol de modernizare alături de alte forţe politice. O misiune la fel de dificilă, având în vedere rezultatele guvernării, dar și scorurile obținute de partidul său la precedentele alegeri parlamentare și prezidențiale. În plus, dacă va pierde guvernarea, Bolojan s-ar putea confrunta cu o amplă mișcare de contestare din interior.

„Dacă şi-ar asuma răspunderea (cei din PSD – n.r.), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a declarat Bolojan.

El a precizat că PNL nu va accepta să fie la guvernare şi să achite nota de plată aşa cum vrea PSD cu un premier de tip „marionetă”.