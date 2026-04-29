Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?

Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 23:02
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan se bazează pe traseiști
  2. Premierul se gândește la UNPR 2.0
  3. Ce a fost UNPR, la care face referire Ilie Bolojan

Ilie Bolojan consideră că guvernul pe care îl conduce ar putea fi susținut, în Parlament, de o grupare formată din traseiști politici. El vorbește despre o soluție controversată de tip UNPR. 

Ilie Bolojan se bazează pe traseiști

În interviul pe care l-a susținut la TVR, premierul a fost întrebat despre posibilitatea apariției unei noi grupări în Parlament care să suțină un guvern minoritar. Ilie Bolojan a confirmat că o astfel de soluție este posibilă, dar a refuzat să facă predicții despre recrutarea unor traseiști plecați din celelalte formațiuni.

De mai multe zile, în spațiul public de vorbește despre cooptarea unor parlamentari AUR, în special, dar și din alte partide care să susțină un guvern minoritar. Premierul confirmă sugerând că s-ar putea forma un nou partid, după modelul UNPR, formațiunea controversată condusă de Gabriel Oprea, formată din parlamentari traseiști.

„Sigur că mulţi parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înţeleagă care sunt problemele României şi ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez aşteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a afirmat șeful guvernului.

Premierul se gândește la UNPR 2.0

Ilie Bolojan a recunosut că apariția unei grupări de tip UNPR, formată din traseiști politici ar fi o soluție pentru a se menține la guvernare.

„Este posibil să se întâmple şi asta, dar nu pot să fac predicţii vizavi de ce va face un număr de parlamentari într-un sens sau altul. Dar, la un moment dat, gândiţi-vă, când ai coaliţii de 3-4 partide, cum trebuie să avem noi, nu este foarte comod, în general, nici să administrezi coaliţia, dar nici să iei decizii”, a declarat Bolojan.

Deși se spune că este un tip rigid care nu acceptă alte opinii sau soluții în afara celor ce vin de la el, Bolojan se laudă că este suficient de „elastic” pentur că altfel nu ar fi putut să aducă la masă patru partide plus minorităţile naţionale să susţină aceeaşi idee.

În realitate, cel care a impulsionat formarea acestei coaliții de guvernare a fost președintele Nicușor Dan, care a insistat ca toate partidele de orientare pro-europenă să fie cuprinse.

Ce a fost UNPR, la care face referire Ilie Bolojan

UNPR, soluția pe care o dorește Ilie Bolojan pentru a continua la guvernare, a fost un partid format din parlamentari traseiști, în 2010. În schimbul susținerii pe care a acordat-o guvernului Boc, gruparea traseiștilor a fost recompensată cu funcții și beneficii la nivel guvernamental și în administrația locală. Gabriel Oprea, liderul de facto al partidului, a primit funcția de ministru de Interne.

În 2012, formațiunea transeiștilor a trecut de partea USL (PSD-PNL) care se prefigura ca marele învingător în alegerile parlamentare. Sub conducerea lui Gabriel Oprea care a devenit oficial președinte, UNPR și-a negociat mai multe locuri în Parlament. Partidul a primit 10 locuri în Camera Deputaților și 5 în Senat.

De asemenea, Gabriel Oprea a primit funcția de viceprim-ministru al României pe care a deținut-o între 2012 și 2015.

Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
