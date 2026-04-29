Ralph Lauren s-a remarcat nu doar în lumea modei, ci și prin implicarea sa în acțiuni caritabile. O parte importantă din averea sa, estimată la miliarde de dolari, este dedicată susținerii unor cauze umanitare. Printre acestea, lupta împotriva cancerului ocupă un loc central.
Puțini își imaginează că în spatele unui nume atât de sonor se ascunde o poveste de ambiție și reinvenție. Ralph Lauren s-a născut ca Ralph Lifshitz, în New York, într-o familie de imigranți evrei din Belarus. A crescut în Bronx, într-un mediu modest, departe de lumea rafinată pe care avea să o creeze mai târziu. Tachinat frecvent din cauza numelui său, a decis la 16 ani să îl schimbe în Lauren, alături de fratele său Jerry.
Totul a început în 1967, când Ralph Lauren lucra pentru Beau Brummell și a decis să își creeze propriile cravate bărbătești. Acestea erau mai late și diferite de cele clasice, atrăgând rapid atenția. Le-a lansat sub numele „Polo”, iar succesul nu a întârziat să apară. Produsele sale au ajuns în magazine de prestigiu precum Bloomingdale’s. Cu un împrumut de 30.000 de dolari, și-a extins ulterior creațiile într-o linie completă de îmbrăcăminte masculină, iar în 1970 a fost recompensat cu premiul Coty, care i-a consolidat poziția în industrie.
A continuat să inoveze, lansând costume pentru femei inspirate din stilul masculin. Această alegere a fost considerată curajoasă pentru acea perioadă. În 1972, Ralph Lauren a dat lovitura cu celebra cămașă polo din bumbac. Modelul era disponibil în 24 de culori și a devenit rapid simbolul brandului datorită logo-ului cu jucătorul de polo. De-a lungul timpului, creațiile sale au ajuns și pe covorul roșu, fiind purtate de vedete precum Jessica Alba la Met Gala 2011. Astăzi, brandul său include nu doar haine, ci și accesorii și obiecte pentru casă, linia Polo Ralph Lauren fiind una dintre cele mai apreciate la nivel mondial.
În spatele imaginii de succes se află și o experiență personală dificilă. La mijlocul anilor ’80, Ralph Lauren a trecut printr-o operație pe creier. Intervenția a fost necesară pentru îndepărtarea unei tumori benigne. Acest moment i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. A devenit mult mai implicat în susținerea cauzelor medicale.
În 1989, a co-fondat Centrul Nina Hyde pentru Cercetarea Cancerului de Sân din cadrul Universității Georgetown. Implicarea sa a continuat și în 2003, prin deschiderea unui centru de prevenire și tratament al cancerului în Harlem. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Memorial Sloan Kettering Cancer Center și Spitalul General de Nord din Harlem. În paralel, a lansat campania Pink Pony și s-a implicat activ și în susținerea educației și protejarea mediului.
„Am fost foarte norocos în viață”, a declarat el într-un interviu pentru Le Monde, potrivit sursei menționate. „Nu știu. Nu am planificat niciodată nimic. Am reușit să-mi construiesc o carieră fără bani, pornind de la un vis, vânzând cravate. Întotdeauna mi-a ieșit bine”, a mai precizat acesta.