În spatele imaginii de succes se află și o experiență personală dificilă. La mijlocul , Ralph Lauren a trecut printr-o operație pe creier. Intervenția a fost necesară pentru îndepărtarea unei tumori benigne. Acest moment i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. A devenit mult mai implicat în susținerea cauzelor medicale.

În 1989, a co-fondat Centrul Nina Hyde pentru Cercetarea Cancerului de Sân din cadrul Universității Georgetown. Implicarea sa a continuat și în 2003, prin deschiderea unui centru de prevenire și tratament al cancerului în Harlem. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Memorial Sloan Kettering Cancer Center și Spitalul General de Nord din Harlem. În paralel, a lansat campania Pink Pony și s-a implicat activ și în susținerea educației și protejarea mediului.

„Am fost foarte norocos în viață”, a declarat el într-un interviu pentru , potrivit sursei menționate. „Nu știu. Nu am planificat niciodată nimic. Am reușit să-mi construiesc o carieră fără bani, pornind de la un vis, vânzând cravate. Întotdeauna mi-a ieșit bine”, a mai precizat acesta.