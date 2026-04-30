CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 07:48
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Cristian Tudor Popescu / Facebook
Cristian Tudor Popescu susține că, prin moțiunea de cenzură comună pe care au depus-o, PSD și AUR nu urmăresc doar dărâmarea Guvernului Bolojan, ci și „scoaterea de facto a României din UE” și „întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei”. Gazetarul a venit și cu câteva explicații pentru a-l lămuri pe președintele Nicușor Dan, care tocmai declarase că are încredere în afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu.

CTP amintește câteva dintre minciunile spuse de șeful PSD

Gazetarul a invocat întâi declarațiile președintelui Nicușor Dan, care spusese că suspendarea sa din funcție e „un scenariu teoretic” deoarece „nu există vreo declarație din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă”.

CTP i-a amintit președintelui doar câteva dintre ocaziile în care PSD și președintele său, Sorin Grindeanu, au mințit. De exemplu, Grindeanu a promis să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților, dar nu a făcut-o invocând chiar protocolul coaliției pe care tot el l-a încălcat.

„Președintele Dan declară că are încredere în ce debitează Grindeanu, cum că nu va guverna cu AUR, deoarece „Președintele PSD e un om serios, care are zeci de mii de oameni în spate”. Din nou o zicere prezidențială care crapă obrazul. Cu mai puțin de 1 an în urmă, Grindeanu își lua angajamentul în fața socialiștilor europeni: „Este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”. Iar acum, când moțiunea de cenzură anti Bolojan a pornit, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Starostele PSD a promis că dacă PSD iese din guvern rupând coaliția, atunci el își dă demisia din fruntea Camerei Deputaților. În momentul de față, o întoarce unduindu-se: „Să respectăm Protocolul încheiat la începutul Coaliției, deci să-și dea demisia Bolojan și Abrudean, și atunci demisionez și eu”. Nerușinare nesfârșită: invocă Protocolul pe care PSD l-a călcat în picioare de nu se mai numără câte ori. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu…

Știucă strigă în gura mare că SAFE, programul UE pentru înarmarea Europei și a României, este, nici mai mult, nici mai puțin decât „Șoping!”. Că România pierde acceptându-l. Însă la votul din Parlament, PSD a votat pentru SAFE. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Și folosește aceeași expresie, „om serios”, pentru Bolojan și Grindeanu…

Poate pentru că Grindeanu tocmai a declarat că nu vrea să-l schimbe din funcție pe președintele Dan…”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

CTP spune că PSD și AUR urmăresc scoaterea României din UE

În opinia gazetarului, PSD-AUR nu urmăresc doar dărâmarea Guvernului Bolojan, ci și „scoaterea de facto a României din UE” și „întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei”.

„Lovitura de stat PSD-AUR nu este îndreptată doar împotriva lui Bolojan. După ce am ascultat-o citită în Parlament solo voce de către AUR, cu Grindeanu dat după cireș, ținta apare cu claritate: scoaterea de facto a României din UE și compromiterea ei ca pilon al flancului Estic NATO. Întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei. Suprimarea oricăror ajutoare pentru Ucraina și Republica Moldova. Cei 36 de ani de la Revoluție vor fi șterși din memoria colectivă. Și cine să fie premier în locul lui Bolojan? Firesc ar fi să i se propună funcția lui Viktor Orban, că tot e liber de contract”, a mai explicat Cristian Tudor Popescu.

