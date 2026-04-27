De câte voturi este nevoie pentru demiterea Guvernului. Șansele lui Ilie Bolojan să rămână sunt foarte mici

27 apr. 2026, 14:29
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câte voturi sunt necesare și câte au PSD și AUR?
  2. Ce se întâmplă dacă trece moțiunea

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar calculele parlamentare arată cât de aproape sau departe este inițiativa de a obține numărul necesar de voturi în plenul celor 463 de parlamentari.

Câte voturi sunt necesare și câte au PSD și AUR?

Majoritatea absolută necesară pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură este de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. La momentul anunțului moțiunii, PSD și AUR însumează 219 mandate: PSD are 129 de senatori și deputați, iar AUR are 90 de parlamentari, ceea ce înseamnă că alianța PSD‑AUR mai are nevoie de 14 voturi pentru a atinge pragul cerut.

Pe lângă cele două formațiuni, alte grupuri din opoziție ar putea aduce sprijin suplimentar: S.O.S. România are 15 deputați, Partidul Oamenilor Tineri (POT) are 14 deputați, iar PACE Întâi România are 12 senatori; împreună, aceste formațiuni mai pot adăuga 41 de voturi, ceea ce ar ridica totalul la 260 de parlamentari, potrivit calculelor parlamentare.

La rândul său, blocul care și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan — alcătuit din PNL, USR și UDMR — deține doar 164 de mandate. Dacă se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale, numărul susținătorilor apropiați lui Bolojan ar urca la 181 de voturi, tot insuficient pentru a atinge cele 233 necesare. De asemenea, în plen există 22 de parlamentari neafiliați, plecați din POT și S.O.S. România.

Ce se întâmplă dacă trece moțiunea

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că votul asupra moțiunii este programat pentru 5 mai:

„Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. (…) Dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”.

Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neacșu au declarat că lucrează la „partea tehnică” a documentului comun.

„În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune”, a precizat Neacșu.

Din punct de vedere procedural, moțiunea trebuie să parcurgă trei etape: depunerea (necesită minimum 116 semnături – un sfert din parlamentari), citirea în ședință comună a celor două Camere, urmată de dezbaterea și votul propriu-zis, care trebuie să aibă loc la cel puțin trei zile după citire.

În cazul în care Ilie Bolojan nu va obține votul de învestitură, va rămâne în funcție interimar, iar negocierile pentru constituirea unei noi majorități vor începe imediat.

