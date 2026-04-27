UDMR anunță că nu va vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Guvernarea cu un tandem PSD-AUR, exclusă total

Adrian A
27 apr. 2026, 14:06
Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării. Sursa foto: Cseke Attila / Facebook
Cuprins
  1. De ce refuză UDMR să susțină moțiunea?
  2. Când ar putea fi dezbătută moțiunea?

Luni, Cseke Attila a anunțat că Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) nu va susține moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. 

De ce refuză UDMR să susțină moțiunea?

UDMR a exclus, de asemenea, orice formulă de guvernare sprijinită instituțional de AUR.

„Vedem procedural când se va introduce. UDMR nu va susține această moțiune. Ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susținere cu AUR la guvernare. UDMR nu poate fi într-un guvern care va fi votat de AUR instituțional. (…) UDMR va vota împotrivă, iar pe de altă parte UDMR nu poate fi într-un guvern care este susținut instituțional de AUR”, a declarat Cseke Attila, citat de Digi24.

Când ar putea fi dezbătută moțiunea?

„S-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Abordarea politică va fi explicitată, probabil, în cursul acestei zile de către președinții de partide. Noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală.”, a declarat senatorul PSD Marian Neacșu.

Liderul AUR, George Simion, a făcut apel la toți parlamentarii care vor demiterea Cabinetului Bolojan să susțină moțiunea de cenzură.

În momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă și dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan.

De cealaltă parte, liberalii susțin că social-democraţii și-au oficializat colaborarea cu AUR și că un astfel de demers este o dovadă de iresponsabilitate. Pentru a fi demis guvernul în Parlament sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile moțiunii de cenzură.

Citește și...
Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
Politică
Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
Grindeanu a anunțat ce s-a discutat în BPN al PSD cu privire la moțiunea PSD-AUR: “S-a decis în unanimitate să se semneze și voteze. Cer secretarilor stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile” (VIDEO)
Politică
Grindeanu a anunțat ce s-a discutat în BPN al PSD cu privire la moțiunea PSD-AUR: “S-a decis în unanimitate să se semneze și voteze. Cer secretarilor stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile” (VIDEO)
Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
Politică
Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
Politică
Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
De câte voturi este nevoie pentru demiterea Guvernului. Șansele lui Ilie Bolojan să rămână sunt foarte mici
Politică
De câte voturi este nevoie pentru demiterea Guvernului. Șansele lui Ilie Bolojan să rămână sunt foarte mici
AUR și PSD s-au înțeles să dărâme Guvernul Bolojan. Simion, în campanie: „Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România. Dacă intrăm la guvernare cu PSD, îmi dau demisia din toate funcțiile” (VIDEO)
Politică
AUR și PSD s-au înțeles să dărâme Guvernul Bolojan. Simion, în campanie: „Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România. Dacă intrăm la guvernare cu PSD, îmi dau demisia din toate funcțiile” (VIDEO)
A fost dezvăluit mesajul care circulă acum în interiorul PSD, după ce s-a decis înțelegerea cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Politică
A fost dezvăluit mesajul care circulă acum în interiorul PSD, după ce s-a decis înțelegerea cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Primul lider social-democrat, care a respins ideea unei guvernări cu AUR: „PSD protejează românii”
Politică
Primul lider social-democrat, care a respins ideea unei guvernări cu AUR: „PSD protejează românii”
Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
Politică
Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
Ultima oră
15:37 - Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”
15:30 - Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
15:29 - Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
15:28 - (P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
15:15 - Grindeanu a anunțat ce s-a discutat în BPN al PSD cu privire la moțiunea PSD-AUR: “S-a decis în unanimitate să se semneze și voteze. Cer secretarilor stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile” (VIDEO)
15:14 - Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași
15:12 - Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
15:10 - Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
14:59 - O altă companie aeriană a anunțat că va anula zboruri în mai și iunie din cauza costului kerosenului. Ce opțiuni au pasagerii afectați
14:53 - Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită