UDMR anunță că nu va vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Guvernarea cu un tandem PSD-AUR, exclusă total

Luni, Cseke Attila a anunțat că Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) nu va susține moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

De ce refuză UDMR să susțină moțiunea?

UDMR a exclus, de asemenea, orice formulă de guvernare sprijinită instituțional de AUR.

„Vedem procedural când se va introduce. UDMR nu va susține această moțiune. Ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susținere cu AUR la guvernare. UDMR nu poate fi într-un guvern care va fi votat de AUR instituțional. (…) UDMR va vota împotrivă, iar pe de altă parte UDMR nu poate fi într-un guvern care este susținut instituțional de AUR”, a declarat Cseke Attila, citat de Digi24.

Când ar putea fi dezbătută moțiunea?

„S-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Abordarea politică va fi explicitată, probabil, în cursul acestei zile de către președinții de partide. Noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală.”, a declarat senatorul Marian Neacșu.

, George Simion, a făcut apel la toți parlamentarii care vor demiterea Cabinetului Bolojan să susțină moțiunea de cenzură.

În momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă și dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan.

De cealaltă parte, liberalii susțin că social-democraţii și-au oficializat colaborarea cu AUR și că un astfel de demers este o dovadă de iresponsabilitate. Pentru a fi demis guvernul în Parlament sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile moțiunii de cenzură.