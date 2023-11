Diana Buzoianu (USR), despre dosarul vaccinurilor: „DNA nu are de ce să analizeze o poziție de oportunitate politică”

Deputata USR Diana Buzoianu a declarat în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, că toate documentele și stenogramele privind achiziția vaccinurilor, dacă ar fi desecretizate, ar arăta faptul că premierul Cîțu a fost cel care și-a asumat decizia privind contractarea unui număr mai mare de vaccinuri față de cel necesar:

„USR a fost de la bun început în această poveste de partea transparenței. Putem să gândim strategii de comunicare, dar eu vă pot spune ce am făcut noi din 2021, pentru că noi am cerut constant desecretizarea ședințelor în care s-au luat decizile cu privire la achiziționarea vaccinurilor, am cerut în Parlament, inclusiv în Comisia creată pentru achizițiile din pandemie, am cerut desecretizarea memorandumurilor, deci am fost de idee că nu există nimic, niciun detaliu care trebuie ascuns, toate sunt informații care trebuie să fie cunoscute de toată lumea. Vin aceste documente care vor fi probabile la un moment dat vor fi desceretizate. Domnul Ciolacu și domnul Ciucă au refuzat să desecretizeze aceste documente până acum. Sperăm că își vor folosi puterea să aducă la lumină aceste detalii. Din toate aceste documente și din toate înregistrările rezultă foarte clar că premierul și-a asumat această decizie”

Diana Buzoianu a precizat că aceasat a fost o decizie de oportunitate politică: „Pentru mine aceasta a fost o decizie de oportunitate politică. DNA-ul nu are de ce să analizeze o poziție de oportunitate politică. Totuși să ne amintim că în 2021 erau mii de oameni la nivel european care mureau. Noi aveam spitalele blocate. Oamenii noștri dragi, familia erau încurajați să rămână în case că dacă ajung să se îmbolnăvească și au nevoie să meargă la spital poate nu găsesc un loc să fie salvați. Poate nu ne mai amintim cu toții, piața era total închisă, totul se închisese, economia se ducea în cap. Atunci toate țările au cerut niște vaccinuri. Producătorii erau în punctul în care trebuiau să facă investiții uriașe, la nivel Comisiei Europene s-a decis să se achiziționeze 4,6 miliarde de doze pentru 450 de milioane de locuitori. A fost vorba despre o decizie care ținea atunci, nu se știa de câte rapeluri va fi nevoie, câtă lume se va vaccina, câte campanii de vaccinare vom avea nevoie, cât de mult va impacta mișcarea extremistă în sensul de reticiență față de populație să se vaccineze. Acum cu mintea de după putem spune că cifrele au fost mai înalte dar atunci erau multe întrebări. Dacă premierul ar fi decis să se achiziționeze mai puține doze și reieșea că lumea ar fi vrut să se vaccineze și aveam nevoie de toate rapelurile și nu aveam acele vaccinuri cine plătea pentru oamenii care ar fi murit? Cine pune valoare pe vieți dacă nu am fi avut vaccinurile respective atunci. În 2021 lumea era disperată”.