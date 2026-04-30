Bolojan, despre lipsa implicării lui Nicușor Dan: „Cu oameni care spun una și fac alta, e foarte greu să ai rezultate”. Va candida la prezidențiale?

Ana Maria
30 apr. 2026, 08:59
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ar fi putut intervenția președintelui să calmeze tensiunile?
  2. De ce spune Bolojan că dialogul nu funcționează în orice condiții
  3. Cum vede premierul Ilie Bolojan rolul președintelui în această perioadă
  4. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre propria activitate în fruntea Guvernului
  5. Ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale
  6. Ce planuri are pentru viitor premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile politice din această perioadă și despre rolul pe care l-ar fi putut avea Nicușor Dan în detensionarea situației. Șeful Executivului susține că nu este sigur dacă o intervenție a președintelui ar fi schimbat cursul evenimentelor, subliniind că rezultatele depind în mare măsură de disponibilitatea actorilor politici de a accepta dialogul.

Declarațiile au fost făcute la TVR, pe fondul conflictului politic generat de moțiunea de cenzură și al discuțiilor privind implicarea șefului statului în această criză.

Ar fi putut intervenția președintelui să calmeze tensiunile?

Întrebat dacă o poziționare publică a președintelui i-ar fi fost de ajutor, premierul a oferit un răspuns rezervat, sugerând că eficiența unei astfel de intervenții nu este garantată.

„Mi-e greu să spun dacă o intervenție (…) ar fi putut să aplaneze anumite lucruri. (…) O acțiune are rezultate dacă și cei asupra cărora se exercită acțiunea răspund la acei stimuli”, a spus premierul.

De ce spune Bolojan că dialogul nu funcționează în orice condiții

Prim-ministrul a insistat că dialogul real este posibil doar atunci când există deschidere și raționalitate din partea tuturor părților implicate.

„Cu oameni raționali poți să vorbești, poți să ai un dialog (…) dacă vii cu niște argumente raționale, chiar reacționează la ele”.

În același timp, premierul a sugerat că nu toți actorii politici respectă aceste reguli.

„Cu oameni care au alte interese, cu oameni care nu-și respectă partenerii, cu oameni care nu respectă înțelegerile, cu oameni care spun una și fac alta, e foarte greu să ai rezultate cu acțiuni raționale și logice”, a mai precizat premierul, potrivit Știripesurse.

Cum vede premierul Ilie Bolojan rolul președintelui în această perioadă

Bolojan a respins ideea că ar exista o lipsă de susținere din partea președintelui, explicând că fiecare instituție acționează în funcție de propriile atribuții și limitări.

„Sunt tot felul de speculații (…) Modul în care președintele României (…) își exercită responsabilitățile ține de stilul fiecăruia, de constrângerile instituționale și de situația în care se găsește”.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre propria activitate în fruntea Guvernului

Premierul a subliniat că își exercită mandatul încercând să ia cele mai bune decizii în contextul dat, punând accent pe responsabilitate și consecvență.

„E foarte important să ai confortul că atunci când te întâlnești cu vecinii tăi (…) să știi că ai făcut nu ceea ce dă bine, ci ceea ce trebuie, pentru că în timp lucrurile se vor vedea”.

Ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale

Întrebat despre o eventuală candidatură, Ilie Bolojan a evitat un răspuns clar, precizând că experiența sa este legată în principal de zona executivă.

„Am fost 20 de ani un om de executiv (…) și cred că o comunitate se schimbă puternic din poziții de executiv”.

Totodată, premierul a punctat că funcția în sine nu este cea mai importantă, ci modul în care aceasta este exercitată:

„Nu contează poziția în care ești, contează să faci ceea ce trebuie”.

Ce planuri are pentru viitor premierul Ilie Bolojan

În final, Ilie Bolojan a transmis că va rămâne implicat în viața publică, indiferent de evoluțiile politice.

„Voi rămâne în orice situație un om activ, un om care va lupta să facă ceea ce trebuie pentru România”.

„Fiecare om (…) contribuie la rezultatul unei echipe. Important e ca acolo unde ești să faci ceea ce ține de tine”, a conchis premierul.

Citește și...
Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi
Politică
Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi
Oana Gheorghiu a amintit ce privatizări controversate s-au făcut sub guvernările PSD și cu implicarea lui Petrișor Peiu de la AUR: „Cine s-a trezit astăzi să ‘apere’ companiile românilor de la vânzarea către ‘străinii’ cei răi…”
Politică
Oana Gheorghiu a amintit ce privatizări controversate s-au făcut sub guvernările PSD și cu implicarea lui Petrișor Peiu de la AUR: „Cine s-a trezit astăzi să ‘apere’ companiile românilor de la vânzarea către ‘străinii’ cei răi…”
CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei
Politică
CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei
Victoria Stoiciu, replică după ce foștii colegi din PSD i-au cerut să demisioneze și din Senat: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar ei doar cu sigla”
Politică
Victoria Stoiciu, replică după ce foștii colegi din PSD i-au cerut să demisioneze și din Senat: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar ei doar cu sigla”
Bolojan: „Măsurile i-au deranjat pe cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența”. Atac dur la PSD
Politică
Bolojan: „Măsurile i-au deranjat pe cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența”. Atac dur la PSD
Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
Politică
Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
Politică
Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
Politică
Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
Politică
Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
Bolojan, despre moțiunea de cenzură. Cum vede situația din Parlament înainte de vot
Politică
Bolojan, despre moțiunea de cenzură. Cum vede situația din Parlament înainte de vot
Ultima oră
09:24 - 30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Apostol Iacov și de ce este pomenit azi
08:52 - De ce fusese concediată femeia medic legist care s-a spânzurat în centrul Capitalei / Cine este tatăl ei
08:38 - Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi
08:30 - Incendiu uriaș în Iași, din cauza unei baterii de laptop aruncată la întâmplare. A fost emis mesaj RO-Alert
08:10 - Oana Gheorghiu a amintit ce privatizări controversate s-au făcut sub guvernările PSD și cu implicarea lui Petrișor Peiu de la AUR: „Cine s-a trezit astăzi să ‘apere’ companiile românilor de la vânzarea către ‘străinii’ cei răi…”
07:48 - CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei
07:27 - Victoria Stoiciu, replică după ce foștii colegi din PSD i-au cerut să demisioneze și din Senat: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar ei doar cu sigla”
07:12 - Bolojan: „Măsurile i-au deranjat pe cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența”. Atac dur la PSD
00:00 - Ramona Olaru s-a schimbat radical! Mesajul dur transmis bărbaților din viața ei
23:59 - Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic