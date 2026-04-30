Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile politice din această perioadă și despre rolul pe care l-ar fi putut avea Nicușor Dan în detensionarea situației. Șeful Executivului susține că nu este sigur dacă o intervenție a președintelui ar fi schimbat cursul evenimentelor, subliniind că rezultatele depind în mare măsură de disponibilitatea actorilor politici de a accepta dialogul.

Declarațiile au fost făcute la TVR, pe fondul conflictului politic generat de moțiunea de cenzură și al discuțiilor privind implicarea șefului statului în această criză.

Ar fi putut intervenția președintelui să calmeze tensiunile?

Întrebat dacă o poziționare publică a președintelui i-ar fi fost de ajutor, premierul a oferit un răspuns rezervat, sugerând că eficiența unei astfel de intervenții nu este garantată.

„Mi-e greu să spun dacă o intervenție (…) ar fi putut să aplaneze anumite lucruri. (…) O acțiune are rezultate dacă și cei asupra cărora se exercită acțiunea răspund la acei stimuli”, a spus premierul.

De ce spune Bolojan că dialogul nu funcționează în orice condiții

a insistat că dialogul real este posibil doar atunci când există deschidere și raționalitate din partea tuturor părților implicate.

„Cu oameni raționali poți să vorbești, poți să ai un dialog (…) dacă vii cu niște argumente raționale, chiar reacționează la ele”.

În același timp, premierul a sugerat că nu toți actorii politici respectă aceste reguli.

„Cu oameni care au alte interese, cu oameni care nu-și respectă partenerii, cu oameni care nu respectă înțelegerile, cu oameni care spun una și fac alta, e foarte greu să ai rezultate cu acțiuni raționale și logice”, a mai precizat premierul, potrivit .

Cum vede premierul Ilie Bolojan rolul președintelui în această perioadă

Bolojan a respins ideea că ar exista o lipsă de susținere din partea președintelui, explicând că fiecare instituție acționează în funcție de propriile atribuții și limitări.

„Sunt tot felul de speculații (…) Modul în care președintele României (…) își exercită responsabilitățile ține de stilul fiecăruia, de constrângerile instituționale și de situația în care se găsește”.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre propria activitate în fruntea Guvernului

Premierul a subliniat că își exercită mandatul încercând să ia cele mai bune decizii în contextul dat, punând accent pe responsabilitate și consecvență.

„E foarte important să ai confortul că atunci când te întâlnești cu vecinii tăi (…) să știi că ai făcut nu ceea ce dă bine, ci ceea ce trebuie, pentru că în timp lucrurile se vor vedea”.

Ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale

Întrebat despre o eventuală candidatură, Ilie Bolojan a evitat un răspuns clar, precizând că experiența sa este legată în principal de zona executivă.

„Am fost 20 de ani un om de executiv (…) și cred că o comunitate se schimbă puternic din poziții de executiv”.

Totodată, premierul a punctat că funcția în sine nu este cea mai importantă, ci modul în care aceasta este exercitată:

„Nu contează poziția în care ești, contează să faci ceea ce trebuie”.

Ce planuri are pentru viitor premierul Ilie Bolojan

În final, Ilie Bolojan a transmis că va rămâne implicat în viața publică, indiferent de evoluțiile politice.

„Voi rămâne în orice situație un om activ, un om care va lupta să facă ceea ce trebuie pentru România”.

„Fiecare om (…) contribuie la rezultatul unei echipe. Important e ca acolo unde ești să faci ceea ce ține de tine”, a conchis premierul.