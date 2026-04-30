Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi

Ana Maria
30 apr. 2026, 08:38
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Lovitură pentru bugetari! Ce presupune proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul
  2. Lovitură pentru bugetari! Ce spunea premierul Ilie Bolojan despre această măsură
  3. Cine este vizat direct de noile reguli
  4. Se poate lucra până la 70 de ani?
  5. Cine scapă de restricții
  6. Ce se întâmplă în Educație

Lovitură pentru bugetari! Executivul se pregătește să adopte, într-o ședință extraordinară programată joi, proiectul de lege care schimbă radical regulile privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Măsura îi vizează pe angajații de la stat, care au ajuns la vârsta pensionării, dar au ales să rămână în activitate și să încaseze ambele venituri.

Inițiativa vine în contextul eforturilor de reducere a cheltuielilor bugetare și introduce limitări importante pentru această categorie.

Lovitură pentru bugetari! Ce presupune proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul

Conform noilor prevederi, persoanele care primesc simultan pensie și salariu de la stat vor trebui să ia o decizie, fie părăsesc funcția publică, fie continuă să lucreze, dar cu o pensie diminuată semnificativ. Mai exact, cei care aleg să rămână în sistem vor încasa doar 15% din pensie.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că proiectul a fost inclus pe ordinea de zi, însă era necesar și avizul Consiliului Legislativ înainte de adoptare., potrivit Știripesurse.

Lovitură pentru bugetari! Ce spunea premierul Ilie Bolojan despre această măsură

Premierul Ilie Bolojan a explicat încă din luna martie logica din spatele acestui proiect, subliniind că scopul este reducerea presiunii pe bugetul de stat.

Ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat„, a spus Bolojan.

În plus, șeful Guvernului a invocat și un argument de echitate socială:

„În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu”.

Cine este vizat direct de noile reguli

Măsura se adresează în special celor care beneficiază de pensii speciale sau militare și care, în același timp, ocupă funcții în sistemul public. Prin această schimbare, autoritățile urmăresc să elimine situațiile în care o singură persoană primește integral două venituri din bani publici.

Se poate lucra până la 70 de ani?

Proiectul introduce și posibilitatea prelungirii activității în sectorul public până la vârsta de 70 de ani. Totuși, această opțiune vine cu anumite condiții stricte:

  • angajatul trebuie să accepte reducerea pensiei cu 85%
  • este necesar acordul anual al angajatorului

Cine scapă de restricții

Deși regula este una generală, există și excepții. Anumite categorii vor putea continua să cumuleze pensia cu salariul fără penalizări:

  • aleșii locali și persoanele cu funcții stabilite prin Constituție
  • cadrele didactice implicate în formarea magistraților sau în învățământul militar și juridic superior
  • unele structuri din sistemul de ordine publică

Ce se întâmplă în Educație

În sistemul de învățământ, schimbările nu se aplică imediat. Profesorii pensionari vor putea cumula în continuare pensia cu salariul în forma actuală până la finalul anului 2026. După această dată, și ei vor intra sub incidența noilor reguli, fiind nevoiți să aleagă între venituri sau să accepte reducerea pensiei.

