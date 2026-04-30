B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Oana Gheorghiu a amintit ce privatizări controversate s-au făcut sub guvernările PSD și cu implicarea lui Petrișor Peiu de la AUR: „Cine s-a trezit astăzi să ‘apere’ companiile românilor de la vânzarea către ‘străinii’ cei răi…”

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 08:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu﻿. Sursa foto: Oana Gheorghiu﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Gheorghiu acuză PSD și AUR de ipocrizie pe tema companiilor de stat
  2. Gheorghiu a explicat ce planuri are în privința companiilor de stat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a acuzat PSD și AUR că „încearcă să transforme o discuție echilibrată despre reforma companiilor de stat într-o campanie de isterizare publică” și că „aleg să deformeze deliberat adevărul într-o strategie politică prin care condamnă România la haos și sărăcie”.

Ea a amintit că parte din companiile de stat au fost deja privatizate chiar sub guvernare PSD-istă sau cu ajutorul lui Petrișor Peiu, care azi pretinde că e mare patriot în AUR.

Gheorghiu a mai precizat că inițiativa sa privind listarea la bursă a unor companii de stat nu înseamnă vânzare pe ascuns, cum mint aceste două partide.

Gheorghiu acuză PSD și AUR de ipocrizie pe tema companiilor de stat

„Și cine s-a trezit astăzi să „apere” companiile românilor de la vânzarea către „străinii” cei răi care vor să ne invadeze țara?

🔴 PSD, care a privatizat Sidex Galați, cu prim-ministrul Adrian Năstase.
🔴 PSD, care a listat și privatizat Petrom, cu prim-ministrul Adrian Năstase.
🔴 PSD, care a privatizat Distrigaz Sud și Distrigaz Nord, cu prim-ministru Adrian Năstase.
🔴 PSD, care a listat Nuclearelectrica, cu prim-ministru Victor Ponta.
🔴 PSD, care a listat Romgaz, cu prim-ministru Victor Ponta.
🔴 PSD, care a listat Electrica, cu prim-ministru Victor Ponta.
🔴 PSD, care a listat Hidroelectrica, cu prim-ministru Marcel Ciolacu.
🟡 AUR, cu Petrișor Peiu membru în Consiliul de Administrație al Romtelecom la momentul privatizării companiei.
🟡 AUR, cu Petrișor Peiu președinte al Sidex Galați cu câteva luni înainte de privatizare.
🟡 AUR, cu Petrișor Peiu administrator special în contextul relansării privatizării Electroputere Craiova”, a amintit vicepremierul, într-o postare pe Facebook.

Gheorghiu a explicat ce planuri are în privința companiilor de stat

„Contrar aberațiilor din textul moțiunii, reforma companiilor de stat nu înseamnă lichidarea patrimoniului public. Nu înseamnă „cedarea controlului”. Nu înseamnă vânzare pe ascuns.

Reforma înseamnă, în primul rând, ca statul să devină un proprietar responsabil, care acționează în numele și în favoarea românilor, nu pentru beneficiile băieților deștepți care prăduiesc companiile de stat.

Ani la rând, statul a ținut în viață niște găuri negre ale banului public. Ce face azi PSD, împreună cu AUR, prin această moțiune de cenzură nu este o critică onestă a unei politici publice. Este o deformare cu premeditare a realității.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR este un atac asupra României, bazat pe manipulare și știri false, menite să isterizeze opinia publică și să genereze alarmism în societate.

Este cu atât mai grav când această confuzie este întreținută de un partid care a fost la guvernare până alaltăieri, care știe foarte bine adevărul, care a luat parte la toate deciziile, dar care alege să sacrifice adevărul pentru o alianță conjuncturală cu extremismul politic”, a mai scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Aceasta a făcut apoi un apel la semnatarii moțiunii de cenzură să nu o voteze și să aleagă interesul public, nu interesul șefului de partid.

Tags:
Citește și...
Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi
Politică
Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi
CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei
Politică
CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei
Victoria Stoiciu, replică după ce foștii colegi din PSD i-au cerut să demisioneze și din Senat: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar ei doar cu sigla”
Politică
Victoria Stoiciu, replică după ce foștii colegi din PSD i-au cerut să demisioneze și din Senat: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar ei doar cu sigla”
Bolojan: „Măsurile i-au deranjat pe cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența”. Atac dur la PSD
Politică
Bolojan: „Măsurile i-au deranjat pe cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența”. Atac dur la PSD
Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
Politică
Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
Politică
Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor
Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
Politică
Guvernul aprobă reducerea a aproximativ 14.000 de paturi din spitale. Ce prevede planul ministerului
Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
Politică
Bolojan nu exclude o soluție imorală pentru a continua guvernarea. Aranjamente parlamentare pentru înființarea unei grupări a traseiștilor. Urmează UNPR 2.0?
Bolojan, despre moțiunea de cenzură. Cum vede situația din Parlament înainte de vot
Politică
Bolojan, despre moțiunea de cenzură. Cum vede situația din Parlament înainte de vot
Tánczos Barna: „Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru” (VIDEO)
Politică
Tánczos Barna: „Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru” (VIDEO)
Ultima oră
08:38 - Lovitura lui Bolojan, la final de mandat: Ce proiect de lege urmează să fie adoptat azi
08:30 - Incendiu uriaș în Iași, din cauza unei baterii de laptop aruncată la întâmplare. A fost emis mesaj RO-Alert
07:48 - CTP: PSD și AUR vor scoaterea de facto a României din UE și întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei
07:27 - Victoria Stoiciu, replică după ce foștii colegi din PSD i-au cerut să demisioneze și din Senat: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar ei doar cu sigla”
07:12 - Bolojan: „Măsurile i-au deranjat pe cei care au folosit pușculița publică pentru a-și masca ineficiența”. Atac dur la PSD
00:00 - Ramona Olaru s-a schimbat radical! Mesajul dur transmis bărbaților din viața ei
23:59 - Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
23:58 - Bolojan și-a nuanțat poziția. PNL nu s-ar da dus de la guvernare, nici dacă moțiunea trece
23:54 - Incendiile ar putea fi stinse cu unde sonore în loc de apă. Cum funcționează noul sistem și unde este testat (VIDEO)
23:35 - Guvernul sparge pușculița înainte de moțiune. Ministerul Finanțelor împarte 12 miliarde de lei primăriilor