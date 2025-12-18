Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, a anunțat că a devenit oficial cetățean român. El a depus jurământul de credință în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Dominic Fritz a devenit român și în acte

„Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi. Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă. Mulțumesc, Timișoara, că îmi ești acasă”, a transmis Dominic Fritz, joi, pe Facebook.

Pe 13 noiembrie, acesta anunțase că a trecut proba de interviu și a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române: „România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, scria el pe pagina de socializare la acea dată”.

Acum doi ani, de Ziua Națională a României, Dominic Fritz a devenit viral în online cu un clip în care apărea la pian Imnul Național:

Ce a spus Fritz despre hățișul birocratic pentru dobândirea cetățeniei române

În vara acestui an, liderul USR a povestit să obții cetățenia din cauza birocrației: „De peste un an trec, cred, prin cea mai românească experienţă ever. Stau la coadă pentru un dosar, nu ştiu unde e, nimeni nu-mi spune nimic, zace undeva pe un teanc de acte, într-o instituţie birocratică depăşită, fără niciun semn de la autorităţi. Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”.