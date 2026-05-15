Ilie Bolojan avertizează. Dacă se întâmplă asta, taxele vor crește din nou în România

Ana Maria
15 mai 2026, 15:52
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ilie Bolojan avertizează. De ce spune că taxele pot crește din nou
  2. Cum explică Bolojan situația bugetară a României
  3. Ce risc vede fostul premier pentru economia României

Ilie Bolojan avertizează că taxele pot crește din nou. Premierul interimar susține că măsurile economice adoptate în mandatul său au fost necesare pentru stabilizarea economiei și reducerea presiunii inflaționiste. Bolojan avertizează, însă, că orice abatere de la această direcție ar putea readuce România în situația de a impune noi măsuri fiscale dure.

Potrivit acestuia, dacă disciplina bugetară nu este menținută, costurile vor fi suportate din nou de populație.

Ilie Bolojan avertizează. De ce spune că taxele pot crește din nou

Ilie Bolojan a transmis într-un interviu pentru Hotnews că perioada de ajustări economice a fost dificilă pentru populație, dar susține că era necesară pentru a evita probleme și mai grave în economie.

„Eu le mulțumesc românilor că au trecut prin această perioadă dificilă care poate fi mai scurtă dacă acționezi cu seriozitate. Știți ce spune programul de guvernare? 20% reduceri de personal în domeniul public. Ne-am chinuit luni de zile să facem numai 10%. (…) Dacă lungești lucrurile, lungești boala. Dacă nu menții o anumită disciplină în perioada viitoare care va duce la scăderea inflației, vom vedea adevărata stare a economiei. Dacă ne batem joc, vom ajunge iar de unde am plecat și cetățenii vor suporta din nou aceleași măsuri. Dacă am avea o soluție deosebită ar fi trebuit să o auzim de la domnul Grindeanu de luni de zile. Dacă ar avea soluții și-ar asuma guvernarea, dar nu au această demnitate”.

Fostul premier a sugerat că lipsa unor alternative economice clare din partea opoziției ar putea complica și mai mult situația financiară a țării.

Cum explică Bolojan situația bugetară a României

Ilie Bolojan susține că România pornește cu un handicap major față de alte state europene în ceea ce privește colectarea veniturilor la bugetul public.

„Peste tot putem să facem reduceri și putem să facem lucrurile mai bine. Într-o logică a bunei guvernări, noi ar fi trebuit să lucrăm la condiții de reducere a deficitelor, dar nu am avut timp fiindcă la mijlocul lunii iunie era Consiliul Ecofin unde se discuta suspendarea fondurilor europene pentru România, că de doi ani de zile nu se respecta nimic. Noi, față de țările europene, avem veniturile la bugetul de stat, din PIB, de 30% iar media UE este de 40%”, a mai precizat Bolojan, potrivit Știripesurse.

Ce risc vede fostul premier pentru economia României

În opinia lui Ilie Bolojan, abandonarea măsurilor de disciplină bugetară ar putea readuce rapid economia în punctul critic din care încearcă acum să iasă.

Bolojan leagă direct continuarea reformelor de controlul inflației, de menținerea stabilității financiare și de evitarea unor noi poveri fiscale pentru populație.

