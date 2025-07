Dragoș Anastasiu, despre decizia de a da “șpagă de supraviețuire”: “Nu spun că am făcut bine, asta a fost decizia la momentul respectiv”/ “Cu mintea mea de acum m-aș duce în aceeași secundă la DNA”

Dragoș Anastasiu a explicat duminică în de presă de la Palatul Victoria de ce nu a reclamat mai devreme în spațiul public sau autorităților presiunile făcute de inspectoarea ANAF, după ce a acceptat inițial să îi ofere acesteia mită sub forma unui contract de consultanță.

Cuprins

Dragoș Anastasiu, întrebat de ce nu a reclamat presiunile ANAF

Acesta a subliniat că după un compromis inițial, problema nu a mai fost „pe radarul său”:

“Nu a mai fost neapărat pe radarul meu, a fost pe alt radar. Dar nu asta este problema. În contextul în care a existat la toți colaboratorii mei frica de controale și de șantaj nu au considerat posibil a face pașii necesari. Că trebuiau să se facă? Vă dau dreptate, așa este. Asta a fost atmosfera în care business-ul din România s-a desfășurat în perioada respectivă. Nu spun că toată lumea a făcut la fel, nu spun că toată lumea a fost presată, nu asta spun, eu vă spun la noi în companie și cred din miile de mesaje pe care le-am primit că asta a fost aatmosfera generală. Nu mă scuz, nu mă justific, v-am dat imaginea de atunci”.

Pe de altă parte, Dragoș Anastasiu a precizat că decizia de a o mitui pe inspectoarea ANAF astfel încât compania sa să își poată continua activitatea a fost una greșită. El a recomandat antreprenorilor care se confruntă cu presiuni similare să denunțe inspectorii ANAF corupți la DNA:

“De ce l-am acceptat în primă fază? De ce nu m-am dus eu să fac ceva, pentru că din vina mea a scăpat din radar pentru o perioadă de timp. Este o vină pe care o am. Greu de avut în vedere toate lucrurile pe care le desfășoară una dintre cele 20 de companii pe care le-am avut, dar încă o dată, repet, nu mă scuz. Puteam să fac acest lucru, puteam să urmăresc cu atenție, nu am făcut-o și pentru asta plătesc”.

Dragoș Anastasiu regretă că a dat „șpagă de supraviețuire”

Dragoș Anastasiu a subliniat că “ar fi o nenorocire” dacă toți antreprenorii ar decide să acționeze așa cum a făcut-o el în contextul unor presiuni exercitate de ANAF:

„Eu nu mă scuz. Contextul în care eu am acceptat acest lucru, nu am semnat eu contractul, dar l-am acceptat, a fost unul de criză majoră. Câte nopți nu am dormit, căutând soluții. De ce? Pentru că statul român îmi ținea banii și în momentul respectiv am avut această variantă, încă 6 luni să îmi țină banii ceea ce însemna faliment sau să fac așa ceva. Nu spun că am făcut bine, asta a fost decizia la momentul respectiv.

Nu știu de ce ar face, nu ar fi bine să facă și nu încurajez ca mine să facă. Invers trebuie să se întâmple! Orice fel de solicitare. Eu cu mintea mea de acum, din păcate nu aveam atunci mintea de acum, eu cu mintea mea de acum m-aș duce în aceeași secundă la DNA sau la ANAF. Nu încurajez să se facă, nici pentru supraviețuire, nici pentru îmbogățire”.