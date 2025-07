Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier: „Discutând cu premierul i-am spus că voi face mai mult rău decât bine și că e momentul să fac un pas în spate” (VIDEO)

Dragoș Anastasiu a anunțat duminică într-o conferință de presă că în urma unei discuții cu premierul Ilie Bolojan a decis să demisioneze pentru a nu afecta imaginea Guvernului. Acesta a precizat că premierul nu i-a cerut să demisioneze, ci .

Principalele declarații ale lui Dragoș Anastasiu

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia Explicațiile oferite de Dragoș Anastasiu cu privire la scandalul de corupție Dragoș Anastasiu acuză că scandalul a izbucnit în contextul reformării companiilor de stat Explicații privind dosarul de corupție al inspectoarei ANAF Dragoș Anastasiu, acuzații grave despre controalele ANAF

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia

“În acest climat, mie îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, pentru că indiferent ce aș spune și aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. Este motivul pentru care discutând cu premierul i-am spus că voi face mai mult rău decât bine și că e momentul să fac un pas în spate, și să demisionez”.

Dragoș Anastasiu a subliniat că plearea sa din Guvern nu înseamnă că reformele premierului Bolojan trebuie să se oprească.

De asemenea, Dragoș Anastasiu a făcut un apel ca premierul Ilie Bolojan să preia personal conducerea grupului de lucru privind reformarea companiilor de stat:

“Fac un apel public premierului să preia personal grupul de lucru pe care memorandumul trecut în Guvern îl prevede a fi înființat pentru reformarea companiilor de stat. Îl rog să țină cont de toate pregătirile făcute pentru a repune pe picioare AMEPIP.

Îl rog să continue această muncă, punându-i la treabă și pe cei din privat care și-au declarat intenția să ajute și au fost luați la țintă – nu degeaba, probabil. Nu vreau să decredibilizez imaginea Guvernului”.

Explicațiile oferite de Dragoș Anastasiu cu privire la scandalul de corupție

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a oferit explicații ample cu privire la controversele apărute în spațiul public după ce s-a aflat că a dat mită opt ani de zile unei inspectoare ANAF.

“Am luat câteva zile de gândire înainte să ies în urma a tot ce s-a întâmplat în spațiul public cu persoana mea în ultimele 2-3 zile. Odată pentru a acumula cât mai multe informații, pentru a da răspunsurile la cât mai multe întrebări și pentru a reflecta cu privire la cea mai bună decizie pe care ar trebui să o iau eu pentru a nu periclita Guvernul României și chiar și pe persoana mea fizică, dacă vreți așa”.

Dragoș Anastasiu a subliniat importanța reformelor inițiate de Guvernul condus de Ilie Bolojan:

“Avem nevoie și suntem obligați la reforme, pentru că situația bugetului este una extrem de dură, de tensionată.

Nu putem să ne limităm la categoriile vulnerabile, ci trebuie să mergem mai departe, cu planul de reformă. Suntem acum în faza pachetului 2 care are mult de a face cu lipsa de echitate, cu risipa și cu eficiența. Sunt măsuri care se iau în zona de sănătate, în zona administrației locale și de asemenea măsuri de redresare și eficientizare a companiilor de stat. Aici a apărut persoana mea în joc. Într-un grup de lucru care s-a dorit a fi înființat, la care să participe mai multe ministere, care sunt proprietarii multor companii de stat, câteva performante, unele care se țin pe linia de plutire și foarte multe companii care au probleme foarte mari”.

Dragoș Anastasiu acuză că scandalul a izbucnit în contextul reformării companiilor de stat

Dragoș Anastasiu a legat scandalul în care este implicat de conducerea grupului de lucru pentru reformarea companiilor de stat:

“Nu este ceva la care să nu ne fi așteptat pentru că atunci când deranjezi lumea reacționează. Ăsta este și motivul pentru care au plecat o serie de atacuri din multe puncte de vedere. Vă readuc aminte reacțiile la un grup de experți care nici măcar nus e formase, era o primă discuție, oameni competenți din mediul privat care au o altă viziune privind indicatorii de performanță la care trebuie să ne raportăm.

În acest context a apărut în spațiul public implicarea mea într-un dosar mai vechi care era public și acum 4 luni și acum 5 luni și acum 2 ani și atunci când am fost chemat să fiu consilier la Cotroceni în perioada președintelui interimar Ilie Bolojan.

Acest dosar era în spațiul public și era cunoscut.

Nu am venit aici să mă poziționez ca vicitmă, nici să vă ofer nu știu câte justificări. Am venit aici ca să vă dau câteva explicații pentru a înțelege contextul”.

Explicații privind dosarul de corupție al inspectoarei ANAF

Dragoș Anastasiu a explicat în conferința de presă că timp de trei ani, compania sa a fost anchetată de Poliția Economică, apoi s-a cerut urmărirea penală, deși a fost anunța că autoritățile nu au găsit nimic

„Trei ani de zile compania mea a fost anchetată sub suspiciunea de evaziune fiscală. Anchetatorii au spus că verifică ultimii cinci ani. Era un munte de cutii. Le-au dus la Poliția economică. A durat trei ani ancheta.

Ne-au spus că vor să compare numărul de bilete pe care le-am dat cu datele de la Poliția de Frontieră. Ne-au spus că evidențele lor nu sunt opozabile justiției.

Venise criza financiară. Situația companiei noastre era dezastruoasă și am încercat finalizarea anchetei de la Poliția economică. Ni s-a spus că nu avem nimic ce să vă reproșăm. Ni s-a spus că după trei ani de anchetă nu putem închide dosarul dumneavoastră, motiv pentru care o să solicităm începerea urmării penale și s-a trimis dosarul la Parchet”, spune Dragoș Anastasiu.

„Aveam de ales între un posibil faliment, sute de angajați cu familiile lor, 20.000 de călători care nu se mai puteau întoarce cu autocarele noastre sau să dau curs șantajului. Partenerul meu a semnat un contract pe una dintre firmele noastre și de aici încolo lucrurile sunt clare în rechizitoriu”, adaugă vicepremierul.

„Au fost niște încercări de realizare a problemei, fără succes. Colaboratorii mei au refăcut toate statele de plată, pentru ca la final să constatăm că sumele plătite la stat erau mai mari decât ar fi trebuit. La un moment dat au început să fie solicitări de excursii din partea funcționarului de la ANAF, care s-au soldat cu facturi neplătite, doi ani, trei ani, patru ani. Nu am știut de aceste facturi.

Dragoș Anastasiu a precizat că din punctul său de vedere, mita a fost în zona de supraviețuire, în urma presiunilor făcute de inspectoarea ANAF.

„Acest lucru a explodat. Am aflat că de frică, pentru că acea persoană mai venise în control la noi. Această persoană a introdus acest sistem de teroare pentru a pune presiune pe reziliere de contracte, pe plata de facturi. Atunci am decis cu partenerul meu să spunem adevărul. El a semnat denunțul, eu am fost martor. Ne-am asumat asta într-o situație de mare criză. Am fost declarat șpagar.

A fost un lucru ce a ținut de frică și supraviețuire. Compania mea a plătit 75 de milioane de lei la stat. Nu am făcut evaziune fiscală, avem toate veniturile înregistrate și salariile plătite oficial”, susține Dragoș Anastasiu.

“În perioada de timp în care au continuat aceste contracte, facturi neplătite, în toată perioada asta a fost zona de frică și supraviețuire. În toată această perioadă compania mea a plătit 75 de milioane de RON impozite la stat. Nu a fost nicio secundă, dar nicio secundă, evaziune fiscală. Avem toate veniturile înregistrate, toate salariile plătite oficial, spre deosebire de foarte multe firme. În niciun moment nu a fost vorba de zona cealaltă, care se cheamă îmbogățire”, a mai precizat Dragoș Anastasiu.

Dragoș Anastasiu, acuzații grave despre controalele ANAF

Dragoș Anastasiu a oferit lămuriri și cu privire la calitatea sa în acest dosar de corupție:

„Cu privire la calitatea mea, s-a născut o dispută care este una juridică, dacă am fost martor sau am fost denunțător, sau martor denunțător. Eu vă spun ce știu eu – nu eu am semnat un denunț. Eu am fost martor și așa se vede în tot rechizitoriul. Nu am mințit când am spus că am fost martor”.

Dragoș Anastasiu a făcut precizări și cu privire la abuzurile făcute de statul român și de controalele abuzive făcute de ANAF:

„Aș mai vrea să abordez un capitol despre abuzurile statului român. Am primit mii de mesaje, am citit, am văzut spațiul public, au fost foarte multe comentarii, influenceri, comentatori de toate felurile. Multe din comentarii sunt corecte, și cele cu povești similare, au fost foarte mulți antreprenori care au spus că au pățit și ei, asta este realitatea anilor respectivi și probabil și astăzi continuă într-un anumit fel. Și cele care critică pe cei care și-au asigurat supraviețuirea cedând șantajelor și bullyingului statului, și acestea sunt corecte.

Atmosfera în care antreprenorii au trebuit să își facă treaba și să crească această țară… Da, am făcut greșeli și eu, dar țara asta a crescut cu noi, într-o atmosferă complicată, într-un parteneriat cu statul care niciodată n-a fost corect și nici astăzi nu este corect. Statul este partenerul tuturor companiilor, la data de 25 ale fiecărei luni își ia dividendele pe care noi le luăm, dacă există, la sfârșitul anului. Datoria statului e să fie partener, nu dușmanul economiei.

Controalele de la ANAF. În dosar nu compania mea e singura. Un singur funcționar a avut acces multe companii și a lucrat cu toate la fel. Aleg să citesc un singur mesaj primit pe Facebook, de la Rodica Todericiu: Sunt o persoană care vă înțelege foarte bine punctul de vedere, deoarece eu am fost în anul 2004 supusă aceluiași sistem la Bistrița, am dat mită cash la primul control, dar am refuzat alte plătiți. ANAF a fost obligată să returneze 168.000 de lei în 2008, după patru ani de umblat prin tribunale”.