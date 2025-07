Dragoș Anastasiu: „În România există două tipuri de şpăgi – şpaga de supravieţuire şi spaga de îmbogăţire” (VIDEO)

Dragoș Anastasiu a explicat duminică, în conferința de presă, în care și-a anunțat demisia din Guvernul condus de Ilie Bolojan că există două tipuri de şpăgi.

Potrivit acestuia, există „şpăgi de supravieţuire şi există şpăgi de îmbogăţire”. În ceea ce privește dosarul în care a recunoscut că a dat timp de 8 ani șpagă unei inspectoare ANAF, Dragoș Anastasiu a precizat că faptele au fost din zona de supravieţuire.

Dragoș Anastasiu a susținut că modul în care statul, prin organele sale de control trata firmele la vremea respectivă “l-a obligat să accepte șpaga de supraviețuire”.

“S-a făcut un studiu, nu foarte demult, cu privire la șpăgi în România. Există două tipuri de șpăgi, există șpăgi de supraviețuire, există șpăgi de îmbogățire. Șpaga de supraviețuire e atunci când, și apropo, în anii ‘ 90 șpaga era cu plicul sau cu geamantanul.

Din anii 2.000 lucrurile s-au mai sofisticat, nu se mai merge cu plicul sau cu geamantanul, se merge cu contracte de consultanță și cu alte variante de tipul ăsta. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost din zona de supraviețuire. În perioada de timp în care au continuat aceste contracte, până la un moment dat, după care mult mai mult facturi neplătite, pur și simplu facturi neplătite, toată zona asta de… în toată perioada asta a fost zona de frică și de supraviețuire. În toată această perioadă compania mea a plătit 75 de milioane de lei la stat.

Nu a fost nicio secundă când noi am făcut evaziune fiscală, avem și am avut, avem și vom avea toate veniturile înregistrate, am avut, avem și vom avea toate salariile plătite oficial, spre deosebire de foarte multe firme în care se plătesc salariile la minim pe economie, plus un pic. (…) Niciodată, nicio secundă, în niciun moment nu a fost vorba de zona cealaltă care se cheamă îmbogățire”, a afirmat Anastasiu.

Dragoș Anastasiu că “ar fi o nenorocire” dacă toți antreprenorii ar decide să acționeze așa cum a făcut-o el în contextul unor presiuni exercitate de ANAF:

„Eu nu mă scuz. Contextul în care eu am acceptat acest lucru, nu am semnat eu contractul, dar l-am acceptat, a fost unul de criză majoră. Câte nopți nu am dormit, căutând soluții. De ce? Pentru că statul român îmi ținea banii și în momentul respectiv am avut această variantă, încă 6 luni să îmi țină banii ceea ce însemna faliment sau să fac așa ceva. Nu spun că am făcut bine, asta a fost decizia la momentul respectiv.

Nu știu de ce ar face, nu ar fi bine să facă și nu încurajez ca mine să facă. Invers trebuie să se întâmple! Orice fel de solicitare. Eu cu mintea mea de acum, din păcate nu aveam atunci mintea de acum, eu cu mintea mea de acum m-aș duce în aceeași secundă la DNA sau la ANAF. Nu încurajez să se facă, nici pentru supraviețuire, nici pentru îmbogățire”.