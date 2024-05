Dreapta Unită și-a prezentat prioritățile pentru diaspora la o întâlnire cu românii din Marea Britanie și Italia

Cătălin Drulă, președintele USR, Eugen Tomac, candidat la alegerile europarlamentare și liderul PMP, alături de Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și candidat Dreapta Unită pentru Parlamentul European, și Iulian Lorincz, deputat USR și președintele USR Diaspora, au fost zilele acestea prezenți în Marea Britanie și în Italia, acolo unde au vorbit despre prioritățile Dreapta Unită pentru românii plecați în afara țării și planul pentru 2024.

În cadrul evenimentelor organizate în Londra și Roma, președintele USR, Cătălin Drulă, a împărtășit viziunea partidului pentru o Europă în care românii sunt respectați și valorizați. „Le mulțumesc românilor din Anglia și Italia pentru întâlnire. Împreună, vom face ca Diaspora să fie respectată așa cum merită”, a afirmat Cătălin Drulă. „Orice societate se schimbă și se transformă când oamenii buni se organizează. Alianța Dreapta Unită vine exact pentru a strânge toți oamenii care au o gândire de Dreapta și cred într-un stat corect dimensionat”, a adăugat președintele USR.

Drulă a reamintit de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conceput de USR: „Cât am fost în Guvern, în opt luni, înainte să fim dați afară, am conceput PNRR. Pentru Moldova, în PNRR, am adus bani pentru A7, bani gratis”.

Președintele USR a subliniat și nevoia unui lider național care să înțeleagă și să susțină lupta pentru reformă și integritate: „Anul acesta trebuie să avem un președinte care să fie un om curajos, drept, care să fie de partea oamenilor care luptă pentru modernizarea țării, nu de partea mafiei”.

„De aici, de la Roma, le-am mai transmis un mesaj lui Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis: așa cum l-am pensionat pe Rădoi în doar trei luni, cât am fost ministrul Transporturilor, la fel se va întâmpla și cu cei trei care astăzi se cred veșnic în funcții. Este anul care va da direcția României. Nu îi lăsăm să ne fure viitorul”, a conchis acesta.

Una dintre prioritățile Dreapta Unită pentru Parlamentul European este apărarea drepturilor românilor lucrători în Europa la venituri și pensii decente. Europarlamentarii Dreapta Unită vor acorda o atenție prioritară inițiativelor UE privind munca, formarea profesională, reconversia profesională și pensia.

În actuala legislatură parlamentară, USR a avut mai multe legi în Parlament pentru sprijinirea Diasporei, precum: servicii consulare online, recunoașterea pașaportului ca act de identitate, legea care să asigure o reprezentare corectă a Diasporei în Parlament, introducerea votului electronic în legislație, dar și legi pentru protejarea muncitorilor români și victimelor traficului de persoane. O altă lege depusă în Parlamentul României a vizat accesul la cursuri de limba română în străinătate.

