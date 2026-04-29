Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Vremea se răcește brusc la final de aprilie. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și temperaturi apropiate de îngheț, din cauza unui val de aer polar.

De ce se răcește brusc vremea în România la final de aprilie

Finalul lunii aprilie aduce o schimbare radicală a vremii în România. După câteva zile cu temperaturi de până la 26 de grade în mai multe orașe, inclusiv în București, valorile termice au început să scadă accentuat.

În prezent, vântul s-a intensificat, iar ploile sunt prezente în mare parte din țară. În același timp, fenomenele meteo severe au produs deja efecte în unele regiuni, în special în Moldova, unde vijeliile au făcut victime.

Ce rol are Anticiclonul din Groenlanda în răcirea vremii

Potrivit specialistei în meteorologie Romica Jurca, răcirea accentuată este cauzată de extinderea unui anticiclon din zona Groenlandei, care aduce aer rece peste Europa de Est, informează .

„Un alt ciclon, cu aer de origine polară, este greu de dislocat, se întinde pe o mare parte din Europa, iar această situaţie de blocaj se menţine. Acest val polar vine acum peste Europa de Est. Practic, de mâine iar se răceşte, vor fi temperaturi cu 8-10 grade mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor fi şi ploi, va bate şi vântul, apa mării va avea 6-9 grade”.

Cât de mult vor scădea temperaturile în următoarele zile

Cea mai accentuată răcire este așteptată începând de miercuri, 29 aprilie, iar joi, 30 aprilie, temperaturile maxime nu vor depăși 10 grade în multe zone din țară. Frigul neobișnuit pentru această perioadă se va menține și în primele zile din luna mai, când valorile termice vor rămâne sub media normală.

Unde va ploua cel mai mult și ce se va întâmpla la munte

Precipitațiile vor fi prezente în aproape toată țara, însă cele mai însemnate cantități de apă sunt așteptate în sud. Pentru București, meteorologii estimează între 20 și 30 l/mp, în special în cursul zilei de joi. În vestul țării, ploile vor lipsi, însă în restul regiunilor sunt prognozate cantități mai reduse.

La munte, se răcește și mai mult, temperaturile apropiindu-se de limita înghețului. Aici vor apărea precipitații mixte, iar în unele zone se poate depune strat de zăpadă.

Anticiclonul din Groenlanda pune stăpânire pe România. Când revine vremea la normal

Chiar dacă finalul de aprilie și începutul lunii mai aduc frig și instabilitate, meteorologii spun că temperaturile vor începe să crească treptat în cursul săptămânii viitoare.