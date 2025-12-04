Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a vorbit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre relația dintre el și președintele României, dar și despre modul în care vede colaborarea cu Nicușor Dan.

Cum descrie Cătălin Drulă colaborarea cu Nicușor Dan

Drulă afirmă că între el și Nicușor Dan există „un parteneriat natural”, bazat pe respect reciproc. Întrebat dacă l-a ajutat în campanie prezența președintelui, Drulă a răspuns:

„Eu nu știu asta, asta poate să o decidă bucureștenii, dar aici este un parteneriat natural. Eu am fost implicat încă din prima campanie a lui Nicușor Dan din 2012, nu eram în politică, nici în 2016 nu eram în politică. De-abia la sfârșitul acelui an m-am alăturat partidului fondat de Nicușor Dan. Noi am lucrat excelent în calitățile noastre oficiale. Ne respectăm și ne apreciem, și președintele are această opțiune.

O opțiune care a fost acuzată pe un ton, aș spune, aproape isteric din partea contracandidaților mei, deși este un lucru natural și validat de .”, a explicat el.

Este implicarea președintelui un precedent în politica românească?

Drulă amintește că situații similare au existat și în trecut, oferind exemple de președinți sau interimari care și-au exprimat public preferințele politice.

El a menționat cazul lui , care „a mers la evenimentele de campanie ale domnului Crin Antonescu”, dar și pe cel al lui Traian Băsescu, care “a spus că va vota partidul PMP”.

Drulă a reamintit și că Victor Ponta a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu declarațiile lui Băsescu, însă instituția „a decis, în mod clar, definitiv și tranșant că nu este cazul”.

„De altfel, domnul Bolojan, șeful PNL, în calitate de președinte interimar al României, care trebuie să respecte aceleași lucruri ca un președinte deplin, a mers chiar mai departe. A spus că îl va vota pe domnul Crin Antonescu, a mers la evenimentele de campanie ale domnului Crin Antonescu și noi n-am avut niciun fel de reacție.

Mie mi s-a părut un lucru firesc, adică dacă domnul Bolojan are o opțiune, este firească. Mai demult, președintele Traian Băsescu a spus că va vota partidul PMP.

Ba chiar Victor Viorel Ponta i-a făcut o sezizare la Curtea Constituțională, că ar fi încălcat Constituția. Curtea Constituțională a decis, în mod clar, definitiv și tranșant că nu este cazul.”, a mai adăugat Drulă.

Cum vede Drulă promisiunea președintelui față de București

Candidatul USR a subliniat că președintele are o legătură directă cu Bucureștiul, având în vedere că a decis să candideze la prezidențiale la scurt timp după ce a fost reales primar general. Drulă spune că președintele și-a asumat public responsabilitatea de a continua să ajute Capitala:

„Deci, toată această poveste în care președintele României, care a condus Bucureștiul, care a făcut o promisiune bucureștenilor, pentru că eu cred că lui Nicușor Dan nu i-a fost ușor, ca după ce mandatul său de-abia începuse, să meargă în altă parte.

Și a fost întrebat la vremea respectivă. Dar ce faceți cu Bucureștiul, unde tocmai v-au ales oamenii? Și vă reamintesc că a început al doilea mandat în noiembrie, chiar dacă alegerile au fost în iunie.

Deci era în mandat de 2-3 luni în noul mandat când a decis să meargă la prezidențiale. Și a spus, eu, ca președinte, voi ajuta Bucureștiul chiar mai mult.

Și iată că o face, pentru că ieri a făcut o declarație extrem de importantă, care poate, în acest zgomot de campanie, a trecut pe sub radar. A spus că nu va promulga Legea Bugetului de stat pe 2026 fără referendum.”, a mai precizat candidatul USR la Primăria Capitalei.