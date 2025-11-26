Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a anunțat că Guvernul american are un parteneriat cu Zipline, compania la care el a lucrat ca inginer, până în 2016. Drulă recent, pentru B1 TV, cum a contribuit la crearea acestei companii și cum și-a făcut cariera și averea.

Anunțul lui Drulă despre compania la care a lucrat

„Guvernul american a anunțat ieri un parteneriat cu compania Zipline, la care am lucrat până în 2016 ca inginer.

Este vorba de un program amplu de livrare de produse medicale critice, inclusiv sânge pentru transfuzii și medicamente, în 5 țări africane (Rwanda, Nigeria, Coasta de Fildeș, Kenya și Ghana).

Sunt bucuros și recunoscător că am avut șansa să contribui ca inginer la acest proiect prin care se salvează zi de zi vieți, în special în cazul hemoragiilor post-partum. Felicitări foștilor mei colegi pentru munca impresionantă din toți acești ani!”, a transmis Cătălin Drulă,

Cum și-a construit cariera Cătălin Drulă

Recent, invitat pe B1 TV, candidatul USR la Primăria Capitalei a lămurit mai multe aspecte legate de activitatea sa profesională până la intrarea în politică. El a explicat și cum și-a făcut averea.

„Declarațiile mele de avere sunt publice din 2016, de la prima implicare în viața publică. Sunt IT-ist, inginer software. Am făcut parte din elita acestei țări, am patru premii la olimpiadele naționale de informatică din liceu. Am primit o bursă de merit din partea statului canadian la Universitatea din Toronto, pe care am terminat-o cu brio, și apoi am lucrat în patru start-up-uri, unul românesc și trei din Silicon Valley.

Din fericire și munca multor oameni, ultima companie la care am lucrat, al cărei produs e extrem de public, se numește Zipline… E o companie care livrează produse cu drone. Eu am fost inginer software acolo. Inginerii la aceste companii care ”pleacă din garaj”, dincolo de salariu, primesc și o părticică din companie ca acțiuni. Undeva la 0,01%. Compania, fiind foarte valoroasă, e evaluată la miliarde, am și eu o parte din aceste acțiuni. Totul e absolut transparent în declarațiile mele de avere, toate tranzacțiile pe care le-am făcut”, a explicat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.