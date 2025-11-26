B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi

Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi

Traian Avarvarei
26 nov. 2025, 18:15
Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Anunțul lui Drulă despre compania la care a lucrat
  2. Cum și-a construit cariera Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a anunțat că Guvernul american are un parteneriat cu Zipline, compania la care el a lucrat ca inginer, până în 2016. Drulă a povestit recent, pentru B1 TV, cum a contribuit la crearea acestei companii și cum și-a făcut cariera și averea.

Anunțul lui Drulă despre compania la care a lucrat

„Guvernul american a anunțat ieri un parteneriat cu compania Zipline, la care am lucrat până în 2016 ca inginer.

Este vorba de un program amplu de livrare de produse medicale critice, inclusiv sânge pentru transfuzii și medicamente, în 5 țări africane (Rwanda, Nigeria, Coasta de Fildeș, Kenya și Ghana).

Sunt bucuros și recunoscător că am avut șansa să contribui ca inginer la acest proiect prin care se salvează zi de zi vieți, în special în cazul hemoragiilor post-partum. Felicitări foștilor mei colegi pentru munca impresionantă din toți acești ani!”, a transmis Cătălin Drulă, pe Facebook.

Cum și-a construit cariera Cătălin Drulă

Recent, invitat pe B1 TV, candidatul USR la Primăria Capitalei a lămurit mai multe aspecte legate de activitatea sa profesională până la intrarea în politică. El a explicat și cum și-a făcut averea.

„Declarațiile mele de avere sunt publice din 2016, de la prima implicare în viața publică. Sunt IT-ist, inginer software. Am făcut parte din elita acestei țări, am patru premii la olimpiadele naționale de informatică din liceu. Am primit o bursă de merit din partea statului canadian la Universitatea din Toronto, pe care am terminat-o cu brio, și apoi am lucrat în patru start-up-uri, unul românesc și trei din Silicon Valley.

Din fericire și munca multor oameni, ultima companie la care am lucrat, al cărei produs e extrem de public, se numește Zipline… E o companie care livrează produse cu drone. Eu am fost inginer software acolo. Inginerii la aceste companii care ”pleacă din garaj”, dincolo de salariu, primesc și o părticică din companie ca acțiuni. Undeva la 0,01%. Compania, fiind foarte valoroasă, e evaluată la miliarde, am și eu o parte din aceste acțiuni. Totul e absolut transparent în declarațiile mele de avere, toate tranzacțiile pe care le-am făcut”, a explicat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
Politică
Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Politică
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Prima reacție a lui Nicușor Dan pe drona care a survolat România ore întregi. „Doar un accident” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan pe drona care a survolat România ore întregi. „Doar un accident” (VIDEO)
Surse: Decizia radicală luată de coaliția de guvernare, chiar înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Politică
Surse: Decizia radicală luată de coaliția de guvernare, chiar înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Speranța moare ultima la Guvern. Grindeanu trage nădejde că avizul pe legea pensiilor magistraților va veni în timp util
Politică
Speranța moare ultima la Guvern. Grindeanu trage nădejde că avizul pe legea pensiilor magistraților va veni în timp util
Este oficial! Sectorul 4 unește Piața Sf. Vineri și Piața Unirii cu o nouă linie de tramvai
Politică
Este oficial! Sectorul 4 unește Piața Sf. Vineri și Piața Unirii cu o nouă linie de tramvai
Nicușor Dan a certat instituțiile statului în plenul Parlamentului. Nimic nu merge în țara asta (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a certat instituțiile statului în plenul Parlamentului. Nimic nu merge în țara asta (VIDEO)
Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, în Plenul Parlamentului: “În mod evident, Rusia desfășoară un război hibrid împotriva României. Vedem atacuri cibernetice” / UPDATE: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei, adoptată (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, în Plenul Parlamentului: “În mod evident, Rusia desfășoară un război hibrid împotriva României. Vedem atacuri cibernetice” / UPDATE: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei, adoptată (VIDEO)
Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
18:09 - Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
18:03 - Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
17:48 - Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
17:45 - Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
17:22 - Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
17:17 - Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
16:48 - Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
16:41 - Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
16:38 - Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
16:19 - De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)