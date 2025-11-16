B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă, explicații despre studiile și averea sa: Eu am făcut parte din elita acestei țări, am o carieră pe bune și am muncit. Totul e transparent, în declarațiile mele de avere (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 20:51
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a explicat ce studii are și cum și-a construit cariera, pentru a demonta „calomniile” care circulă despre el. Drulă a reacționat în contextul unei confruntări recente, chiar pe străzile Bucureștiului, cu niște indivizi care răspândeau știri false cu o mașină:

Cătălin Drulă a venit cu explicații suplimentare în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cătălin Drulă, despre studiile și cariera sa înainte de a intra în politică

„E o mașină care plimbă calomnii prin oraș, insinuează cumva că ar fi ceva murdar în legătură cu mine și cu alți candidați. Întâmplător, eram cu colegii într-o acțiune de campanie la Piața Universității. A trecut acest domn (unul dintre cei din mașină), cu o lungă istorie, a lucrat cu Vadim Tudor, apoi s-a certat cu Vadim Tudor, înțeleg că e băiatul unui general de securitate. N-am înțeles prea bine, internauții au făcut o grămadă de research. Eu nu știu dacă e securist, dar metodele sunt securistice.

Lucrurile sunt foarte simple. Declarațiile mele de avere sunt publice din 2016, de la prima implicare în viața publică. Sunt IT-ist, inginer software, am făcut parte din elita acestei țări, am patru premii la olimpiadele naționale de informatică din liceu. Am primit o bursă de merit din partea statului canadian la Universitatea din Toronto, pe care am terminat-o cu brio, și apoi am lucrat în patru start-up-uri, unul românesc și trei din Silicon Valley. (…)

Din fericire și munca multor oameni, ultima companie la care am lucrat, al cărei produs e extrem de public, se numește Zipline… E o companie care livrează produse cu drone. Eu am fost inginer software acolo. Inginerii la aceste companii care ”pleacă din garaj”, dincolo de salariu, primesc și o părticică din companie ca acțiuni. Undeva la 0,01%. Compania, fiind foarte valoroasă, e evaluată la miliarde, am și eu o parte din aceste acțiuni. Totul e absolut transparent în declarațiile mele de avere, toate tranzacțiile pe care le-am făcut.

Eu trăiesc ca un om obișnuit din acest oraș, am mașina din declarația de avere, e o mașină de familie veche de 13 ani. Eu îmi învăț copiii valoarea fiecărui ban. Pe mine mă preocupă să facem un bine public. Acum, că am o carieră pe bune, că am studiat și am muncit, asta ar trebui să fie un model.

Și atunci e un moment de durere și revoltă când vezi așa o calomnie, că am familie care suferă când vede zoaie aruncate asupra mea. N-aș avea nicio problemă să fiu criticat pentru lucruri pe care le-am făcut, ca orice om supus erorii”, a explicat Cătălin Drulă.

