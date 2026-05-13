Gigi Becali 'a explodat' de nervi. De ce nu mai poate termina biserica: „Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta, desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României"

Ana Maria
13 mai 2026, 14:28
Gigi Becali l-a atacat pe Klaus Iohannis, după ce fostul președinte a fost executat silit de ANAF. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce spune Gigi Becali că nu poate termina biserica din Techirghiol
  2. Lovitură neașteptată pentru Gigi Becali. Ce soluție a găsit
  3. Ce planuri are Gigi Becali pentru biserica din Pipera

Lovitură neașteptată pentru Gigi Becali. Latifundiarul a reacționat dur după ce proiectul unei biserici de lemn pe care o construiește în Techirghiol a fost blocat, deși, potrivit acestuia, lucrările erau aproape de finalizare. Afaceristul susține că intervenția unor organizații care protejează mediul a dus la oprirea construcției, din cauza prezenței unor specii protejate de fluturi și păsări în zonă.

Omul de afaceri afirmă că mai avea de finalizat doar acoperișul lăcașului de cult.

De ce spune Gigi Becali că nu poate termina biserica din Techirghiol

Gigi Becali a declarat că proiectul a fost blocat în urma unor sesizări privind impactul construcției asupra faunei protejate din zonă. Afaceristul a avut o reacție vehementă la adresa organizațiilor implicate.

”Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României. Acum eu nu pot să termin biserica, o biserică de lemn, pentru că a făcut sesizare nu ştiu ce asociaţie internaţională de fluturi.

Biserica e făcută toată, trebuie să-i pun numai acoperişul, atât, dar nu pot, din cauza unei specii de fluturi şi a unor pescăruşi speciali.

Sau vine ministra asta de la Mediu şi spune că pe plajă nu poţi aia, nu poţi aia. Păi, bă, plaja n-ai inventat-o tu! Ea e femeie frumoasă şi deşteaptă, numai că e ţărăncuţă în a vedea lucrurile. Păi, ea n-a fost prin străinătate.

Privatul, comerciantul, el speculează cum trebuie să meargă treaba, turismul. Nu vii tu să spui că n-ai voie să faci aia sau ailaltă. Omul când şi-a luat plaja pe zece ani el şi-a făcut un calcul comercial.”, a spus Becali, potrivit Digi Sport.

Lovitură neașteptată pentru Gigi Becali. Ce soluție a găsit

În lipsa aprobărilor pentru continuarea construcției, Gigi Becali spune că încearcă o variantă temporară pentru a putea desfășura activități în zonă.

Acum am făcut cerere să iau aprobare de cort, fiindcă nu-mi dă voie să fac nimic acolo. Cort pe plajă ai voie, că au şi ăia pentru evenimente. Cortul poţi să-l demontezi. Fac un cort, îl ţin două-trei luni şi-l demontez. Acum îmi dă aprobare de cort. Fiindcă nu-mi dă aprobare să fac nici măcar construcţie din lemn, că sperii fluturii şi nişte păsări.

Făceam liturghie, slujeam de la 2 la 7 dimineaţa. La 2 noaptea în jurul bisericii erau mii de pescăruşi albi, toată noaptea cântau cu noi, dimineaţa la 7 când ieşeam se ridicau, dădeau de trei-patru ori roată bisericii şi plecau. Deci păsările stăteau cu noi la slujire, iar ei spun că noi speriam păsările”, a mai spus Gigi Becali, la Fanatik.

Ce planuri are Gigi Becali pentru biserica din Pipera

În paralel cu proiectul de la Techirghiol, afaceristul spune că un alt lăcaș de cult ridicat de el, în Pipera, urmează să fie sfințit în perioada următoare.

”Am luat aprobarea de sfinţire. Ne-au dat un preot care e cel mai tare cântăreţ de pe globul pământesc, Constantin Hurjui. Când cântă el imediat te transferă în cer. L-au făcut preot duminică şi i-au dat şi aprobare, adică să fie preot la Biserica Botezul Domnului, naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi Sf. Gheorghe, cu trei hramuri.

Biserica asta va fi simbolul ortodoxiei şi al sfinţeniei lumii, eu aşa simt. Biserica va fi sfinţită în două săptămâni. După aceea credincioşii pot să intre în biserică, va fi slujbă în fiecare zi”, a adăugat Gigi Becali.

