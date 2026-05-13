Șoc în restaurantele din Austria! „Taxa zgârcitului" lovește clienții. Vrei să împarți mâncarea? Pregătește portofelul!

Adrian A
13 mai 2026, 14:38
Sursă foto: visitaustria.info
Cuprins
  1. Zeci de euro ca să împarți o pizza
  2. Farfuriile goale, un lux în restaurantele din Austria
  3. Justificarea patronilor: sunt doar afaceri

A apărut o nouă „modă” care stârnește furie și ironii în rândul clienților. Restaurantele din Austria au început să taxeze oamenii care împart mâncarea la masă. Suprataxa a fost deja botezată de clienți și patroni în toate felurile: „taxa zgârcitului”, „farfurii de hoți”, „taxa profitorilor”.

Zeci de euro ca să împarți o pizza

Un tată din Austria, care a dorit să își păstreze anonimatul, a povestit că a mers împreună cu soția și copiii la o pizzerie populară din districtul Grieskirchen, așteptându-se la o masă obișnuită în familie.

Pentru că cei doi copii erau prea mici pentru a termina fiecare câte o porție întreagă, părinții au vrut să comande o singură pizza pe care aceștia să o împartă. Însă, după ce au citit mai atent meniul, au observat o regulă neobișnuită.

„Pizza noastră este taxată per persoană”, era mesajul afișat de restaurant, ceea ce însemna, practic, că împărțirea preparatelor nu era permisă. În condițiile în care prețurile pizzelor porneau de la 11 euro și ajungeau până aproape de 20 de euro, în funcție de toppinguri, familia ar fi ajuns să plătească aproape 40 de euro doar pentru mesele copiilor.

Farfuriile goale, un lux în restaurantele din Austria

Tot mai multe dintre restaurantele din Austria introduc suprataxe pentru clienții care cer farfurii suplimentare pentru a împărți un singur preparat. În diferite regiuni, aceste taxe sunt denumite „taxa zgârcitului”, „farfurii de hoți” sau „farfurii pentru profitori”, după cum relatează profit.ro

Clienții care solicită o farfurie în plus pentru a împărți mâncarea pot ajunge să plătească taxe de până la 8 euro, însă fiecare restaurant își stabilește propriile reguli și poate decide dacă aplică sau nu astfel de costuri.

Unele localuri austriece au mers și mai departe. Anumite gelaterii au început să perceapă inclusiv o „taxă de spălare” dacă desertul este servit într-un bol reutilizabil, în locul unui cornet.

Justificarea patronilor: sunt doar afaceri

Reprezentanții industriei HoReCa susțin însă că noile taxe sunt necesare pentru ca afacerile să rămână profitabile.

Problemele apar mai ales în cazul grupurilor mari care comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane de la masă și solicită farfurii suplimentare, reducând astfel încasările restaurantului, deși personalul oferă servicii complete.

Patronii spun că nu e răutate, ci „supraviețuire economică”, adăugând că oamenii comandă mai puțin, dar ocupă aceeași masă, personalul spală mai multe vase, iar restaurantul pierde bani pe „mese împărțite”

Pe scurt: „Dacă împarți, noi pierdem.”

