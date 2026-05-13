PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff

PSD ar avea pe masă patru variante de premier pe care le-ar putea susține în Parlament, potrivit unor surse politice. Printre acestea se numără un premier susținut de PNL, un independent, un tehnocrat sau chiar un premier social-democrat, în funcție de configurația majorității parlamentare.

Scenariile din PSD pentru alegerea unui premier

PSD intră în negocierile pentru viitorul Guvern cu o poziție de forță și linii roșii clare: AUR este scos complet din schemă, iar Ilie Bolojan nu are nicio șansă pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice.

În spatele ușilor închise de la Kiseleff, se discută deja intens despre patru scenarii de premier, de la varianta unui tehnocrat până la o formulă politică negociată între partide. Nimic nu este însă bătut în cuie, iar atmosfera este descrisă ca fiind tensionată și explozivă.

Conform surselor citate de stiripesurse.ro, :

Premier membru PNL sau premier susținut de PNL. Sursele social-democrate spun că este „varianta ideală” pentru că ar oferi cea mai stabilă majoritate în Parlament, dar social-democrații îi dau puține șanse de reușită câtă vreme la conducerea PNL este Ilie Bolojan. Premier independent. Conform surselor din conducerea partidului, PSD ar vota un astfel de premier și poate fi o soluție acceptabilă pentru 6-8 luni de zile, chiar dacă există riscul să pice „la prima adiere de vânt”. Premier tehnocrat. PSD ar vota în Parlament și un tehnocrat, neajunsul fiind că va începe o „licitație” între partide „cine dă mai mult” la votarea unor proiecte importante, de exemplu la noua lege a salarizării în sistemul bugetar. Premier social-democrat. Sursele din PSD spun că „nu e preferabil” ca partidul să depindă de o majoritate fragilă, dar nici nu pot exclude să preia conducerea Guvernului.

Negocieri tensionate și linii roșii între partide

În interiorul PSD, liderul Sorin Grindeanu a transmis că partidul își dorește un guvern stabil și nu exclude participarea la guvernare, însă respinge scenariile care implică alianțe cu AUR sau o formulă condusă de Ilie Bolojan.

Grindeanu a sugerat că PSD rămâne deschis la o refacere a unei coaliții largi, dar cu condiții clare privind conducerea executivului.

Pe partea UDMR, Kelemen Hunor susține de asemenea ideea unei majorități largi și a unei soluții de compromis, afirmând că România are nevoie de un premier capabil să adune o majoritate parlamentară funcțională.