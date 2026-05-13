B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff

PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff

Adrian A
13 mai 2026, 13:09
PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Scenariile din PSD pentru alegerea unui premier
  2. Negocieri tensionate și linii roșii între partide
  3. Nicușor Dan: „nu facem experimente politice”
  4. Bolojan, linia de fractură din negocierile pentru premier

PSD ar avea pe masă patru variante de premier pe care le-ar putea susține în Parlament, potrivit unor surse politice. Printre acestea se numără un premier susținut de PNL, un independent, un tehnocrat sau chiar un premier social-democrat, în funcție de configurația majorității parlamentare.

Scenariile din PSD pentru alegerea unui premier

PSD intră în negocierile pentru viitorul Guvern cu o poziție de forță și linii roșii clare: AUR este scos complet din schemă, iar Ilie Bolojan nu are nicio șansă pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice.

În spatele ușilor închise de la Kiseleff, se discută deja intens despre patru scenarii de premier, de la varianta unui tehnocrat până la o formulă politică negociată între partide. Nimic nu este însă bătut în cuie, iar atmosfera este descrisă ca fiind tensionată și explozivă.

Conform surselor citate de stiripesurse.ro, PSD ar vota în Parlament următorii premieri:

  1. Premier membru PNL sau premier susținut de PNL. Sursele social-democrate spun că este „varianta ideală” pentru că ar oferi cea mai stabilă majoritate în Parlament, dar social-democrații îi dau puține șanse de reușită câtă vreme la conducerea PNL este Ilie Bolojan.
  2. Premier independent. Conform surselor din conducerea partidului, PSD ar vota un astfel de premier și poate fi o soluție acceptabilă pentru 6-8 luni de zile, chiar dacă există riscul să pice „la prima adiere de vânt”.
  3. Premier tehnocrat. PSD ar vota în Parlament și un tehnocrat, neajunsul fiind că va începe o „licitație” între partide „cine dă mai mult” la votarea unor proiecte importante, de exemplu la noua lege a salarizării în sistemul bugetar.
  4. Premier social-democrat. Sursele din PSD spun că „nu e preferabil” ca partidul să depindă de o majoritate fragilă, dar nici nu pot exclude să preia conducerea Guvernului.

Negocieri tensionate și linii roșii între partide

În interiorul PSD, liderul Sorin Grindeanu a transmis că partidul își dorește un guvern stabil și nu exclude participarea la guvernare, însă respinge scenariile care implică alianțe cu AUR sau o formulă condusă de Ilie Bolojan.

Grindeanu a sugerat că PSD rămâne deschis la o refacere a unei coaliții largi, dar cu condiții clare privind conducerea executivului.

Pe partea UDMR, Kelemen Hunor susține de asemenea ideea unei majorități largi și a unei soluții de compromis, afirmând că România are nevoie de un premier capabil să adune o majoritate parlamentară funcțională.

Tags:
Citește și...
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o majorare a biletului STB de la 3 la 5 lei, dar abia după reorganizarea companiei de transport
Politică
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o majorare a biletului STB de la 3 la 5 lei, dar abia după reorganizarea companiei de transport
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
Politică
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cu ce a enervat-o atât de tare: „Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac”
Politică
Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cu ce a enervat-o atât de tare: „Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac”
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Politică
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Politică
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Politică
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Politică
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Politică
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
Politică
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Ultima oră
14:16 - Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o majorare a biletului STB de la 3 la 5 lei, dar abia după reorganizarea companiei de transport
13:56 - Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului
13:50 - Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
13:49 - Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
13:48 - Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
13:33 - Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
13:30 - Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze
13:30 - Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
13:30 - Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
13:05 - Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”