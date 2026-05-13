Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Un nou conflict politic a izbucnit după acuzațiile lansate de vicepremierul Oana Gheorghiu la adresa PSD în legătură cu situația Electrocentrale Craiova. După ce oficialul guvernamental a susținut că decizii greșite de management ar fi dus la pierderea unor fonduri importante din PNRR, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat public cu un mesaj extrem de dur.

Vicepremierul a afirmat marți că în fruntea companiei ar fi fost pusă o persoană fără experiență relevantă în domeniul energetic, iar lipsa de măsuri concrete ar fi contribuit la pierderea a peste 160 de milioane de euro din .

Primarul Craiovei a respins ferm acuzațiile și a susținut că responsabilitatea este indicată greșit. În mesajul publicat, edilul a lansat acuzații directe la adresa vicepremierului.

„Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac cu subiectul Electrocentrale Craiova, o companie falimentată voit, până aici suntem de acord, dar despre care arată cu degetul în direcția greșită.

Nu stau să intru în amănunte, fiindcă am explicat în iarnă ca pentru copiii mici, cine și ce trebuia să facă și nu erau PSD-iștii nici la conducerea companiei, nici a ministerului Energiei (…)

Eu vreau să fac câteva considerații de ordin general despre ultima ei postare.”, a scris Olguța Vasilescu pe .

Ce spune despre conducerea companiei

Lia Olguța Vasilescu susține că persoana aflată la conducerea Electrocentrale Craiova are experiență în domeniu și că acuzațiile privind lipsa de competență nu se susțin.

„1. Spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer, despre doamna care a condus în ultimul an Electrocentrale, că e o sinecuristă politic care nu are nicio legătură cu sectorul de energie. Are! Vine de la conducerea unei companii din același domeniu de activitate, Termo Urban Craiova, pe care ea a restructurat-o după ce Termoficare Craiova intrase în faliment. Cum? De la 700 de angajați a dus-o la 170 și a făcut-o profitabilă. Cumva, a respectat toate principiile sectei care cere toată ziua tăieri de posturi, doar că nu e din partidul care trebuie.”

Edilul susține că dificultățile financiare ale companiei nu sunt recente, ci au rădăcini mai vechi.

„2. Electrocentrale a fost născută moartă, de când a fost ruptă din CEO (Complexul Energetic Oltenia, n.r.) și puse în spatele ei toate cocoașele ca să se salveze CEO, nu e băgată în insolvență de vreo persoană care a condus compania în ultimul an!”

De asemenea, Vasilescu a făcut referire la perioada în care managerul companiei a lipsit temporar din funcție.

„3. Doamna manager de la Electrocentrale s-a întors la conducerea companiei, după o pauză de o lună, în timpul iernii, când au avut loc cele mai mari avarii. Nu cred că a fost neapărat sabotaj, dar niște decizii greșite s-au luat în perioada când ea nu a mai fost acolo și de aceea i s-a acordat, probabil, credit pentru a reveni la conducerea Electrocentrale.”, a continuat ea,

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Ce spune despre selecția conducerii și rolul AMEPIP

Primarul Craiovei a susținut că numirea conducerii s-a făcut prin mecanisme instituționale și nu pe criterii politice.

„4. Pe doamna director a selectat-o AMEPIP, tocmai pentru că venea din branșă. AMEPIP e structura aceea căreia doamna care a dijmuit banii copiilor bolnavi de cancer i-a „diluat atribuțiile” și din această cauză România a pierdut 200 de milioane de euro! (…)”, a mai scris ea.

Ce avertisment face privind fondurile din PNRR

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că România s-ar putea confrunta cu pierderi financiare și mai mari dacă anumite reforme nu sunt implementate la timp.

„5. Ce nu vă mai spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer? Că România e în pericol să mai piardă încă 2 miliarde de euro, din cauza neîndeplinirii Jalonului 443 din PNRR, care prevede listarea sau restructurarea a minim 3 companii de stat, până la data de 30 iunie 2026. Și ea nu s-a apucat de restructurarea a 3 companii, care durează vreo 9 luni și până la ziua scadenței mai are 2, pentru că stă să inventeze povești despre adversarii politici ai șefului de clan.”, a mai adăugat primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Ce provocare i-a lansat vicepremierului

În final, edilul Craiovei a încheiat mesajul cu un nou atac direct.

„6. Am o provocare! De ce nu restructurează doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer chiar Electrocentrale, dacă tot ne dă lecții tuturor și are experiența necesară? Să vândă companii rentabile știe oricine, dar să rentabilizeze ea una care e in insolvență, dacă tot e mai experimentată decât doamna fost director și care a salvat deja una!”, a conchis ea.