B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cu ce a enervat-o atât de tare: „Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac”

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cu ce a enervat-o atât de tare: „Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac”

Ana Maria
13 mai 2026, 12:27
Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cu ce a enervat-o atât de tare: Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cum a răspuns acuzațiilor
  2. Ce spune despre conducerea companiei
  3. Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Ce spune despre selecția conducerii și rolul AMEPIP
  4. Ce avertisment face privind fondurile din PNRR
  5. Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Ce provocare i-a lansat vicepremierului

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Un nou conflict politic a izbucnit după acuzațiile lansate de vicepremierul Oana Gheorghiu la adresa PSD în legătură cu situația Electrocentrale Craiova. După ce oficialul guvernamental a susținut că decizii greșite de management ar fi dus la pierderea unor fonduri importante din PNRR, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat public cu un mesaj extrem de dur.

Vicepremierul a afirmat marți că în fruntea companiei ar fi fost pusă o persoană fără experiență relevantă în domeniul energetic, iar lipsa de măsuri concrete ar fi contribuit la pierderea a peste 160 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Cum a răspuns acuzațiilor

Primarul Craiovei a respins ferm acuzațiile și a susținut că responsabilitatea este indicată greșit. În mesajul publicat, edilul a lansat acuzații directe la adresa vicepremierului.

„Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac cu subiectul Electrocentrale Craiova, o companie falimentată voit, până aici suntem de acord, dar despre care arată cu degetul în direcția greșită.

Nu stau să intru în amănunte, fiindcă am explicat în iarnă ca pentru copiii mici, cine și ce trebuia să facă și nu erau PSD-iștii nici la conducerea companiei, nici a ministerului Energiei (…)

Eu vreau să fac câteva considerații de ordin general despre ultima ei postare.”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ce spune despre conducerea companiei

Lia Olguța Vasilescu susține că persoana aflată la conducerea Electrocentrale Craiova are experiență în domeniu și că acuzațiile privind lipsa de competență nu se susțin.

„1. Spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer, despre doamna care a condus în ultimul an Electrocentrale, că e o sinecuristă politic care nu are nicio legătură cu sectorul de energie. Are! Vine de la conducerea unei companii din același domeniu de activitate, Termo Urban Craiova, pe care ea a restructurat-o după ce Termoficare Craiova intrase în faliment. Cum? De la 700 de angajați a dus-o la 170 și a făcut-o profitabilă. Cumva, a respectat toate principiile sectei care cere toată ziua tăieri de posturi, doar că nu e din partidul care trebuie.”

Edilul susține că dificultățile financiare ale companiei nu sunt recente, ci au rădăcini mai vechi.

„2. Electrocentrale a fost născută moartă, de când a fost ruptă din CEO (Complexul Energetic Oltenia, n.r.) și puse în spatele ei toate cocoașele ca să se salveze CEO, nu e băgată în insolvență de vreo persoană care a condus compania în ultimul an!”

De asemenea, Vasilescu a făcut referire la perioada în care managerul companiei a lipsit temporar din funcție.

„3. Doamna manager de la Electrocentrale s-a întors la conducerea companiei, după o pauză de o lună, în timpul iernii, când au avut loc cele mai mari avarii. Nu cred că a fost neapărat sabotaj, dar niște decizii greșite s-au luat în perioada când ea nu a mai fost acolo și de aceea i s-a acordat, probabil, credit pentru a reveni la conducerea Electrocentrale.”, a continuat ea,

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Ce spune despre selecția conducerii și rolul AMEPIP

Primarul Craiovei a susținut că numirea conducerii s-a făcut prin mecanisme instituționale și nu pe criterii politice.

„4. Pe doamna director a selectat-o AMEPIP, tocmai pentru că venea din branșă. AMEPIP e structura aceea căreia doamna care a dijmuit banii copiilor bolnavi de cancer i-a „diluat atribuțiile” și din această cauză România a pierdut 200 de milioane de euro! (…)”, a mai scris ea.

Ce avertisment face privind fondurile din PNRR

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că România s-ar putea confrunta cu pierderi financiare și mai mari dacă anumite reforme nu sunt implementate la timp.

„5. Ce nu vă mai spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer? Că România e în pericol să mai piardă încă 2 miliarde de euro, din cauza neîndeplinirii Jalonului 443 din PNRR, care prevede listarea sau restructurarea a minim 3 companii de stat, până la data de 30 iunie 2026. Și ea nu s-a apucat de restructurarea a 3 companii, care durează vreo 9 luni și până la ziua scadenței mai are 2, pentru că stă să inventeze povești despre adversarii politici ai șefului de clan.”, a mai adăugat primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu sare la gâtul Oanei Gheorghiu. Ce provocare i-a lansat vicepremierului

În final, edilul Craiovei a încheiat mesajul cu un nou atac direct.

„6. Am o provocare! De ce nu restructurează doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer chiar Electrocentrale, dacă tot ne dă lecții tuturor și are experiența necesară? Să vândă companii rentabile știe oricine, dar să rentabilizeze ea una care e in insolvență, dacă tot e mai experimentată decât doamna fost director și care a salvat deja una!”, a conchis ea.

Tags:
Citește și...
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
Politică
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff
Politică
PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Politică
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Politică
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Politică
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Politică
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Politică
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
Politică
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Politică
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Ultima oră
13:56 - Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului
13:50 - Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
13:49 - Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
13:48 - Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
13:33 - Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
13:30 - Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze
13:30 - Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
13:30 - Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
13:09 - PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff
13:05 - Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”