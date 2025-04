Elena Lasconi a explicat de ce nu s-a convocat un Congres, mai înainte, unde putea să se decidă schimbarea ei: “Nefiind membru Nicușor Dan, normal că nu puteau să facă lucrul acesta și s-a întâmplat tot circul ăsta” (VIDEO)

, președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale, a precizat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că, anul acesta, USR a comandat 6 sondaje, dintre care 4 sunt considerate irelevante pentru că apărea și .

„Nefiind membru Nicușor Dan, normal că nu puteau să facă lucrul acesta”

Ea a subliniat că, deși au existat pârghii pentru a convoca un Congres pe 10 martie, spre exemplu, unde putea să se decidă schimbarea ei, acest lucru nu s-a întâmplat din cauza statutului care stipulează că cel care candidează la prezidențiale trebuie ales din rândul membrilor USR, iar Nicușor Dan nu era membru.

“Eu vreau să vă spun un lucru, pentru că tot se inflamează lucrurile și am văzut că există tot felul de narative pe la mai multe televiziuni și aș vrea să fiu foarte clară.

Anul acesta, noi am comandat 6 sondaje, 4 dintre ele sunt irelevante oricum, pentru că îl aveau pe Călin Georgescu măsurat în sondaje, dar eu vă spun un lucru. În momentul în care a apărut primul sondaj, nu mai știu, prin februarie, ei aveau toate pârghiile … dacă eu eram o încăpățânată, ei aveau toate pârghiile să convoace un Congres, care să se țină pe 10 martie, de exemplu, puteau să facă asta și noi făceam în continuare sondajele, așa cum am și făcut, și pe 10 martie ajungeam în Congres și Congresul putea să decidă, dar haideți să vă spun de ce nu s-a întâmplat asta și de ce nu au făcut lucrul acesta… Nu pentru că am fost eu încăpățânată sau pentru că i-am dus cu vorba, ci pentru că statutul nostru spune foarte clar, că Congresul alege candidatul la prezidențiale din membrii USR. Și atunci, nefiind membru Nicușor Dan, normal că nu puteau să facă lucrul acesta și s-a întâmplat tot circul ăsta. De ce nu au făcut, de ce nu au vorbit despre asta înainte…?