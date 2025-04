Elena Lasconi, dezvăluiri din culisele „puciului” din USR: „Prima oară au încercat să mă forțeze” / „Am atras atenția că este un abuz, că se încalcă statutul”

Elena Lasconi a declarat sâmbătă într-o intervenție pentru B1 TV, că decizia BEC prin care interzice USR-ului să promoveze în campania electorală un alt candidat la prezidențiale decât cel înscris deja reprezintă o lipsă de profesionalism a celor din partid care au încercat să îi blocheze candidatura:

“Asta arată lipsa de profesionalism a câtorva indivizi din USR. Eu reprezint cu onoare și cu demnitate fiecare membru al USR și nu acești indivizi reprezintă USR-ul. Eu mă mândresc cu colegii mei, sunt oameni de bunăcredință care au intrat în politică să schimbe țara asta în bine. Se vede foarte clar că eu nu sunt omul jocurilor de culise. Cred că sunt cel mai independent candidat înscris în cursa aceasta electorală pentru prezidențiale dar și cea care a fost anul trecut pentru că pe mine nu mă poate controla nimeni și eu nu deraiez de la valorile și principiile în care cred. De asemenea, toată viața mea am respectat legea, am atras atenți că este un abuz, că se încalcă și statutul, statutul este legea noastră de funcționare a partidului, dar am avut de-a face cu niște bully. Cei doi au fost Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz, dar ceilalți au votat pentru că au fost convinși de către cei doi”.

Elena Lasconi a oferit detalii despre modul în care s-au desfășurat ședințele Biroului Național și a Comitetului Politic în care liderii USR au decis să îi retragă sprijinul pentru alegerile prezidențiale:

“Ședința Biroullui Național trebuie convocată de președinte, eu sunt președintele partidului. Anul trecut am dat o hotărâre care să fie repetitivă, să nu mai trebuiască să tot convoc înainte de 24 de ore, să fie în fiecare miercuri din săptămână pentru că aveam foarte multe spețe de rezolvat și de discutat în BN. S-a folosit de acea decizie și au organizat un Biroul Național deși eu le-am zis seara că eu nu sunt de acord. Ei având decizia aia, eu le-am scris pe grup că eu nu convoc ședință de Birou Național. Ei au făcut acea ședință de Birou Național, bineînțeles că erau toți vorbiți, că ei așa știu să facă de câțiva ani de zile. S-au pus cu cine nu trebuie pentru că eu am curaj să le țin piept pentru că nu sunt nici intimidabilă, nici șantajabilă.

Au luat decizia să îmi ridice sprijinul politic. Biroul Național nu are cum să îmi ridice sprijinul politic pentru că nu mi l-a dat. Mi l-a dat Congresul USR, care este forul superior.

Există Biroul Național, există Comitet Politic și există Congres. Congresul este superior și Congresul votează care este reprezentantul USR pentru președinția României. Conresul îi spune partidului trebuie să sprijiniți acest candidat, ăsta este candidatul, îl sprijiniți și financiar și logistic ca să ajungă la Cotroceni. Ei ce fac? În cealaltă zi spun să facem ședință informală de Comitet Politic. Aceasta este o structură mai mare de 300 de aleși locali, parlamentari, șefii filialelor județene. Este informală. La mijlocul celor 3 ore au pus presiune pe mine. Prima oară au încercat să mă forțeze, să supună la vot ca Dominic Fritz să fie președintele de ședință, dar eu sunt. Nu au putut să facă asta. Ei au vrut să facă un vot pentru retragerea sprijinului politc și pentru a-l susține pe Nicușor Dan”.

Elena Lasconi a mai spus că acțiunile liderilor USR nu au nicio valoare, și că doar Congresul Partidului poate retrage candidatura:

“Înțeleși cu secretarul general al partidului, acesta care organiza ședința a pus la mijlocul ședinței pe zoom un pollîn care oamenii puteau să voteze. Eu le atrăgeam atenția că aceasta este o ilegalitate, aceasta este o ședință informală. Iarăși o să faceți rău USR-ului și o să vedeți pe burtiere la televiziunile de știri că iarăși ne certăm, că iarăși e un conflict în USR. Au împins chestia asta imediat, după ce au anunțat care e scorul deși oamenii nu votau. Au ieșit la declarații de presă, în timpc e eu eram în dezbatere cu colegii mei. Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu au dat un procent de 75% că au votat, dar e un procent din cine a votat, de fapt, care nu însemna 75%.

Oricum decizia din Comitatul Politic informal nu are nicio valoare. Nu poate fi mai puternică decât decizia Congresului”.