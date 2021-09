Florin Cîţu: Am spus că trebuiau să fie 1.600 de paturi la ATI. Nu sunt, dar ministrul Cseke Attila se va asigura că vor fi. Deja sunt în plus 200 de când a preluat mandatul (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a declarat că în acest moment nu sunt 1.600 de paturi la Terapie Intensivă pentru pacienții COVID-19, dar Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, l-a asigurat că acest număr va fi atins în curând.

Declarația vine în contextul în care rata de infectare cu coronavirus crește într-un ritm alarmant în ultimele zile. Peste 4.000 de infectări au fost raportate numai în utimele 24 de ore, iar numărul pacienților în stare gravă se apropie de 700.

Duminică, prim-ministrul ceruse dublarea paturilor la ATI până la 1.600.

Florin Cîţu, despre numărul de paturi la ATI

„Ministrul interimar al Sănătăţii m-a asigurat că sunt în plus 200 de paturi ATI de când a preluat mandatul. Am spus de la încheierea valului 3 că nu vreau să se modifice nimic în ce priveşte paturile COVID. Am aflat apoi că după aceea s-a modificat, sunt mai puţine paturi decât erau iniţial. Cseke Attila are acelaşi mandat din partea mea, să meargă către 1.600 de paturi ATI cât mai rapid”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern de miercuri.

Acesta a precizat apoi că toate resursele necesare vor fi alocate către Ministerul Sănătății.

„Am spus că trebuiau să fie 1.600 de paturi. Nu sunt, dar ministrul se va asigura că vor fi. Abia a preluat acest minister, dacă sunt probleme, le va corecta într-o perioadă cât mai scurtă”, a mai spus premierul.

Întrebat câte paturi sunt acum la ATI în ţară şi în Bucureşti, Cîțu a răspuns: „Ministrul mi-a spus că a suplimentat paturile cu 200. Erau 864, acum sunt peste 1000 de paturi. Ieri cred că erau 20 de paturi libere în Capitală, dar lucrurile se modifică. Se adaugă în fiecare zi paturi, sunt locuri libere”.