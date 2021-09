Florin Cîțu îl contrazice pe Stelian Ion. Avertismentul premierului: Să nu folosim funcțiile pe care le avem pentru a face un abuz (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a ținut să-l contrazică pe ministrul Justiției, Stelian Ion (USR PLUS), pe tema proiectului de OUG privind PNDL 3 (programul ”Anghel Saligny”). Apoi l-a avertizat voalat să nu facă un abuz în funcție prin neavizarea acestui proiect.

Cîțu a propus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Guvernului de miercuri acest proiect de OUG. Miniștrii USR PLUS au fost nemulțumiți deoarece partidul tocmai trimisese o serie de amendamente la proiect și, în plus, acestuia îi lipseau avize de la Ministerul Transporturilor și Justiției (ambele conduse de lideri USR PLUS). Ședința a fost suspendată, urmând a fi reluată la ora 19.00.

După reuniune, Florin Cîțu a fost întrebat în mod repetat dacă OUG avea avizele de la Justiție. A evitat răspunsul și s-a limitat la a preciza că a fost urmată procedura legală.

Ulterior, Stelian Ion a spus că Ministerul Justiției nici nu avea cum să avizeze proiectul deoarece acesta încă nua ajuns în original.

Acum, premierul Florin Cîțu l-a contrazis pe Stelian Ion: „Am verificat pe Ministrul Dezvoltării: pe 25 august a fost trimis originalul proiectului de OUG la Ministerul Justiției”.

„Eu vreau de la toți miniștrii să-și ia în serios treaba și atribuțiile, că suntem acolo să guvernăm, nu să oprim proiecte care duc la dezvoltarea României.

Eu sper că în Guvern nu folosim funcțiile pe care le avem pentru a obstrucționa activitatea guvernamentală și pentru a face abuz de funcție”, a mai precizat prim-ministrul.

Acesta a mai spus că nu poate fi vorba despre o opoziție în interiorul Guvernului din partea USR PLUS, ci „e și acolo o luptă politică internă”.

„Eu le-am spus colegilor mei de la început să nu ducă lupta politică în actul de guevrnare, să o lase la coaliție”, a mai precizat Cîțu.