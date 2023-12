Florin Cîțu, în ședința de ridicare a imunității sale în dosarul vaccinurilor: Am pus pe primul loc sănătatea românilor, libertățile individuale și economice. Îmi asum că Guvernul a făcut ce trebuia să facă (FOTO, VIDEO)

Senatorul PNL Florin Cîțu a susținut un discurs, marți, în ședința în care Senatul dezbate cererea DNA de încuviințare pentru urmărirea penală a fostului premier în dosarul vaccinurilor, și susține că atât ca premier, cât și ca ministru al Finanțelor a „pus pe primul loc sănătatea românilor, libertățile economice și individuale”.

Discursul lui Florin Cîțu în ședința de ridicare a imunității sale în dosarul vaccinurilor

Fostul premier spune că „Organizația Mondială a Sănătății a declarat că omenirea a scăpat de această pandemie abia în mai 2023”.

„În tot acest context imprevizibil, dificil, complicat, am pus pe primul loc, atât timp cât am fost premier, dar și ministru al Finanțelor, sănătatea românilor, libertățile individuale și economice. Eram conștient că orice decizie luată avea implicații mai mult ca niciodată pentru viața oamenilor. Câte spitale, câte paturi ATI, câte cadre medicale, câte resurse ale statului erau suficiente pentru a ne asigura că fiecare român, dar fiecare român are cele mai bune condiții”, a declarat Florin Cîțu.

„Am păstrat în acea perioadă cea mai liberă economie din UE, iar românii au putut să aleagă dacă se vaccinează sau nu și cu ce vaccin doresc să se vaccineze. Îmi asum că în acel moment Guvernul României a făcut, în contextul imprevizibil și complicat, cu datele pe care le avea atunci, ceea ce trebuia să facă. Întotdeauna voi apăra, din orice funcție, sănătatea concetățenilor mei, bunăstarea și libertățile individuale și economice. Mi-am îndeplinit corect atribuțiile în toate funcțiile pe care le-am deținut, cu respectarea legislației în vigoare”, a adăugat senatorul liberal.