George Simion și Nicușor Dan, întrebați cum vor garanta liberatea presei. Liderul AUR: „Am revenit la cenzura din perioada comunistă” / Dan: „

și au fost întrebați, joi, la dezbaterea prezidențială organizată în Aula Magna a Universității Politehică București, cum vor garanta liberatea presei.

George Simion: Am revenit la cenzura din perioada comunistă

“Depinde ce fel de evenimente. Eu cred că este opțiunea fiecărei organizații să impună niște reguli. Noi nu ne-am dorit ca Antena3 să intre în sediul AUR, dar nu i-a împiedicat cineva să relateze din afară. Antena3, în opinia mea, este o televiziune toxică pentru România ultimilor 30 de ani, dar nu voi cere niciodată suspendarea licenței, oprirea emisiei, cum s-a întâmplat ieri, regretabil, cu RTV.

CNA este o rușine pentru liberatea de exprimare. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, încercarea statului polițienesc de a cenzura anumiți jurnaliști și influenceri, nimeni nu dă voie unei rețele de socializare sau unui guvern să aplice cenzura. Articolul 30 din Constituție prevede respectarea libertății de exprime și articolul nu este respectat. Am revenit la cenzura din perioada comunistă”, a răspuns Simion.

Nicușor Dan: Săptămânal am făcut conferințe de presă

“Am venit în primărie, am găsit litigii ale fostului primar împotriva jurnaliștilor, am renunțat imediat la toate. Săptămânal am făcut conferințe de presă, absolut toată presa și am răspuns la toate întrebările. Primăria nu mai are litigii pe legea 544, accesul la informații publice. Un ONG-ist care n-a avut acces la informație mult timp, niciodată nu o să restricționeze accesul la informații unui jurnalist”, a precizat Nicușor Dan.