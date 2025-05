George Simion spune că Macron este câștigătorul alegerilor din România. „Suveranitatea națională nu este negociabilă!”

, i-a transmis lui Emmanuel Macron un mesaj pe platforma X în care spune că președintele Franței că el este „adevăratul câștigător al alegerilor din România”, scrie

„Mesajul meu pentru Emmanuel Macron, adevăratul câștigător al alegerilor din România: Suveranitatea națională nu este negociabilă!”, a scris pe contul său de X.

🇷🇴❗️My message to , the real winner of the Romanian elections:

National is

NON-NEGOTIABLE!

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)