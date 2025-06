Grindeanu, despre varianta unui guvern tehnocrat, după ce negocierile de la Palatul Cotroceni s-au blocat: „Depinde și cine e acel tehnocrat. Am prefera un Guvern politic” (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara, în contextul blocării negocierilor pentru formarea Guvernului, că nu știe dacă se va ajunge la un guvern tehnocrat, însă dacă acest scenariu se va concretiza trebuie văzut cine va fi tehnocratul propus de Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD preferă un guvern politic, motiv pentru care susține rocada la guvernare:

“Nu știu dacă se va ajungela un guvern tehnocrat. Dacă se va ajunge, e un scenariu cu un mare dacă, depinde și cine e acel tehnocrat. Am prefera un Guvern politic. De aceea am și fost de acord cu acel acord politic care prevedea rocada la jumătatea acestei perioade și asta este soluția pe care am acceptat-o. Dacă o să fim într-o altă realitate o să discutăm atunci”.

Sorin Grindeanu a precizat că și UDMR a fost de acord cu rotativa: “La UDMR a fost vorba despre altceva, nu de faptul că nu erau de acord cu rocada”.

Întrebat dacă rotativa este o variantă optimă pentru guvernare, Grindeanu a răspuns:

“Este mult, mult, mult mai bună decât varianta unui guvern tehnocrat”.