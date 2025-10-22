B1 Inregistrari!
Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse" tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD

Adrian A
22 oct. 2025, 13:49
Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau pe surse tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Sorin Grindeanu este supărat foc pe colegii din coaliție. Șeful PSD se plânge că cei cu care stă la masă nu știu să țină un secret și dau informații „pe surse”.

Marea supărare a lui Grindeanu: nu e normal să dai „pe surse”

Sorin Grindeanu spune că e nemulțumit total de cum decurg discuțiile în Coaliția de guvernare, și nu neapărat din cauză că aceste discuții sunt mult prea tensionate. Ci din cauză că presa află imediat ce s-a discutat.

„Am acuzat că l-am un minut după ce am hotărât data alegerilor în cadrul Coaliției, la un minut am primit alertă de pe presă și deja se aflase la dumneavoastră, pe surse, data alegerilor. Un minut. Este o problemă, pentru că sunt lucruri care la un moment dat trebuie să rămână ca discuții acolo, că altfel facem live tot.”, s-a plâns Sorin Grindeanu reporterilor aflați la Palatul Parlamentului.

Ce voia să ascundă Grindeanu de jurnaliști

Însă nu data alegerilor l-a supărat pe Sorin Grindeanu. Ci faptul că s-a aflat că a plecat nervos în mijlocul discuțiilor din Coaliție, iar acum trebuie să de explicații. Și a dat. PSD a plecat dupa ce Ilie Bolojan a spus că va gestiona tot el problema pensiilor speciale. Premierul ar fi refuzat formarea unui grup de lucru la nivelul coaliției, așa cum a cerut Sorin Grindeanu.

„Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în care, până când se primește, să spunem, comunicarea de la CCR privind motivarea respingerii proiectului, să venim cu o formă care să poată fi readusă, redepusă, astfel încât să mergem înainte și să facem acest proiect. Am primit în schimb, decât să zicem așa, o doză mare de orgoliu și am primit transmisiuni live din timpul ședinței”, spune liderul PSD.

Lui Grindeanu îi place „pe surse”, dar când primește

Și dacă tot vorbim despre surse, Sorin Grindeanu se folosește cu succes de ele. Tot pe surse ar fi primit și el detalii despre ședința CCR în care s-a respins tăierea pensiilor speciale.

„Înțeleg, pe surse, că oricum proiectul oricum ar fi fost respins și pe fond. În acest moment, pe ceea ce am văzut ca și comunicare de la CCR, am văzut că proiectul a fost respins pe formă.”, a spus Sorin Grindeanu.

