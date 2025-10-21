Scandalul unui aviz pierdut. Culisele certurilor din Coaliție. Ce vrea Bolojan? (VIDEO)

Este zarvă mare în Coaliția de la putere și în cele două palate după ce CCR a respins tăierea pensiilor speciale. Totul e despre Bolojan

De ce nu a vrut Bolojan să aștepte avizul CSM

Întrebarea care stă acum pe buzele tuturor este una logică: de ce nu a vrut Bolojan să aștepte avizul CSM? Iar răspunsul la îndemână este că Bolojan pur și simplu nu a vrut să treacă această lege. Și a reușit cu ajutorul judecătorilor CCR susținuți de PSD. Acum, tot PSD îl pune la colț pe Bolojan.

„Domnul Bolojan plătește acum prețul încăpățânării sale. Și a faptului că nu vrea să asculte de nimeni și are senzația este că toată lumea din jurul lui îi vrea răul. Orice sfat pe care îl primește, am senzația că nici măcar nu îl aude. România, țara asta, înțeleg că ar avea aceleași principii de guvernare ca Oradea, dar e puțin diferit.

În momentul în care cinci forțe politice se pun în spatele tău, primul rol pe care tu ca premier trebuie să îl joci este de armonizare a tuturor viziunilor, fie ele mai de stânga sau mai de dreapta. Oamenii ăștia nu sunt acolo să voteze orice îi trece prin cap premierului României.

Fiecare partid politic are propria viziune și tut trebuie să le armonizezi, ca premier. În cazul în care tu te crezi singur pe ogor și faci absolut doar ce crezi tu de cuviință, te vei lovi de situații de genul acesta. Când îți propui să ai producție de reforme la hectar, ajungi în postura să îți fie respinse.

Ce se întâmpla dacă mai aștepta 20 de zile, domnul premier? Nu mai suntem la nivel de municipiu, am depășit momentul și guvernăm o țară.” a declarat Ionuț Pucheanu vicepreședinte PSD, pe

De ce a preferat să piardă două luni de zile ca să o ia de la cap

Acum Ilie Bolojan are trebui să reia toată procedura. Iar asumare, iar aviz, iar decizie la CCR. Iar dacă ne gândim că până acum au trecut două luni pentru o decizie. E ușor să ne gândim la ce urmează.

„Trebuie să pornim de la ideea că această inițiativă poate fi reluată, pentru că nu a fost discutată pe fond. Cred că ar trebui să reluăm procedura inițială. Mergem mai departe, asumare de răspundere, probabil va fi iar atacată și așteptăm verdictul Curții Constituționale.” a declarat Szabo Odon, de la UDMR. Fără să vorbească însă și de ce spunea șeful său de partid despre faptul că tot guvernul trebuie să plece dacă nu trece reforma pensiilor magistraților.

De ce vrea Nicușor Dan să nu plece Bolojan

De la , omul lui Nicușor Dan sare în apărarea lui Bolojan. Ludovic Orban i-a atacat dur pe cei cinci judecători CCR care a dat decizia de respingere.

” Premierul trebuie să își asume în continuare, să îțși ducă la bun sfârșit misiunea. Să păstreze România în stare de echilibru politic și bugetar. Nu există niciun temei să îți prezinți demisia pentru că cinci judecători, pe o chichiță procedurală, își bat joc de întreaga societate. Cum să plece guvernul? Să plece cei cinci judecători nesimțiți.” a declarat Ludovic Orban.