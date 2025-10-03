B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională" (VIDEO)

Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională” (VIDEO)

George Lupu
03 oct. 2025, 14:48
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională (VIDEO)
Ilie Bolojan, liderul interimar al PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Ilie Bolojan despre prețurile la energie
  2. De ce au ajuns românii să plătească cea mai scumpă factură la energie

Premierul Ilie Bolojan a comentat vineri explozia facturilor la energie, precizând că măsurile de sprijin trebuie limitate la persoanele vulnerabile.

Ce spune Ilie Bolojan despre prețurile la energie

Totodată, premierul Ilie Bolojan a subliniat că pentru rezolvarea acestei probleme este nevoie de investiții în infrastructura energetică de producție și de stocare a energiei:

“Formulele de sprijin în orice domeniu trebuie date, într-adevăr, la cei care au absolută nevoie. Pentru a scădea prețul energiei, atât pentru cetățeni, cât și pentru companii trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare pentru a echilibra lucrurile, e nevoie să avem o piață funcțională.

De asemenea, să ne asigurăm că cei care sunt operatori în acest domeniu acționează corect. Nu am discutat cu domnul ministru acest lucru, văd despre ce e vorba. Dar pentru a rezolva problema pe fond acestea sunt măsurile care trebuie avute în vedere.

Nu se vor vedea rezultatele de pe o zi pe alta, dar trebuie să corectăm lucruile care s-au cumulat negativ în acești ani”, a spus Ilie Bolojan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reiterat miercuri faptul că românii plătesc cea mai scumpă factură la energie din Europa.

De ce au ajuns românii să plătească cea mai scumpă factură la energie

Bigdan Ivan a precizat într-o intervenție pentru Antena 3 că prețurile mari la energie sunt cauzate de faptul că România este nevoită să importe energie în anumite intervale orare, pe fondul unei infrastructuri deficitare și a dezafectării mai multor capacități de producție.

În ciuda acestor probleme, ministrul Energiei a mai precizat că guvernările anterioare și-au asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune până la finalul anului 2026.

„România plătește cel mai scump curent electric din Europa pe anumite intervale orare. În medie, în ultima săptămână, pe tranzacțiile de pe bursă, avem 145 de euro în comparație cu media de 61 de euro per megawatt oră din Franța.

În ultimii 10 ani, România a scos din producție aproximativ 7.000 de megawați, capacitate de producție bazată pe gaz și pe cărbune, capacitate de producție în bandă, și nu a pus în loc decât 1200 de megawați sub forma altor capacitați de producție energetică în bandă”.

Bogdan Ivan a atras atenția asupra lipsei capacităților de stocare. Consecința? Doar în cursul zilei de miercuri România a vândut megawatt-ul în Ungaria pe 1 leu, dar în perioda de vârf a consumuli a importat megawatt-ul cu până la 2500 de lei.

