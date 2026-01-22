Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat: Guvernul Ilie Bolojan discută, astăzi, 22 ianuarie, în primă lectură un proiect de lege care restricționează posibilitatea cumulului pensiei cu salariul la stat. Potrivit noilor reguli, bugetarii pensionari pot continua să lucreze la stat doar dacă acceptă o reducere de 85% a pensiei lor.

Această măsură vizează inclusiv sectorul Educației, unde cumulul va fi permis doar până la finalul anului 2026.

Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat: Cine beneficiază de excepții de la reducerea pensiei

Proiectul menține pensia integrală de serviciu pentru și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, cum ar fi cei angajați la Academia Militară sau la Academia de Poliție.

Mai mult, există și alte excepții pentru anumite categorii de funcționari care ocupă funcții prin numire politică sau prin mandat. Astfel, persoanele alese în funcții publice sau numite prin hotărâri ale Parlamentului vor putea cumula pensia cu salariul pe întreaga durată a mandatului.

Printre acestea se numără judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului, ai Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membri ai Consiliului Legislativ, Autorității Electorale Permanente și cei din consiliile de administrație ale autorităților autonome, potrivit .

Ce alte măsuri privind personalul bugetar sunt în discuție astăzi

În paralel cu interzicerea cumulului, un alt proiect prevede încetarea tuturor detașărilor și transferurilor de bugetari în termen de 30 de zile. Acest document, redactat la finalul anului trecut, urmează să fie discutat în Guvern.

Ce spun liderii politici din România cu privire la interzicerea cumulului pensiei și salariului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în noiembrie că există două opțiuni pentru implementarea acestei măsuri: fie includerea ei într-o viitoare angajare de răspundere a Guvernului, fie ca proiect de lege.

„Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la acest cumul”, a subliniat Grindeanu, adăugând că a solicitat ministrului Muncii să elimine orice posibilă excepție.