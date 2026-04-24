B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Beatrice
24 apr. 2026, 14:17
Sursă foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune premierul Estoniei despre interzicerea soldaților ruși în Schengen
  2. Cum încearcă Estonia să transforme interdicția într-o regulă la nivelul UE
Premierul Estoniei, Kristen Michal, a făcut declarații dure într-un interviu pentru Euronews. El susține că majoritatea soldaților ruși sunt „infractori” și ar trebui excluși definitiv din spațiul Schengen. „Chiar v-ați dori astfel de oameni lângă casa voastră? Eu cred că nu”, a precizat acesta.

Ce spune premierul Estoniei despre interzicerea soldaților ruși în Schengen

Kristen Michal propune interzicerea pe viață a accesului în spațiul Schengen pentru soldații ruși care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei. El încearcă să transforme această idee într-o politică aplicată la nivelul întregii Uniuni Europene.

Guvernul eston avertizează că mobilizarea extinsă a Kremlinului, menită să susțină războiul și să acopere pierderile de pe front, ridică semne de îngrijorare. Chiar și după încheierea conflictului, foștii combatanți ar putea reprezenta un risc pentru securitatea Uniunii Europene.

Într-un interviu acordat emisiunii „Europe Today” de la Euronews, în marja unei reuniuni UE din Cipru, Michal a declarat tranșant: „Ce vor face acești oameni? Cei mai mulți dintre ei sunt infractori, dar în Rusia trebuie tratați ca eroi”.

El a adăugat că aceștia ar putea fi reorganizați în structuri de tip „Wagner II” sau „Wagner III”, funcționând ca armate private în Europa, Asia și Africa. „Încă o dată, îi întreb pe toți: vreți acești oameni lângă casa voastră? Nu, nu vreți. De aceea trebuie să le interzicem pe viață accesul în Schengen”, a concluzionat premierul.

Cum încearcă Estonia să transforme interdicția într-o regulă la nivelul UE

Inițiativa de a interzice accesul soldaților ruși în spațiul Schengen a fost lansată de Estonia la începutul anului. Aceasta a câștigat treptat susținere în rândul statelor membre. În final, Consiliul European a inclus propunerea în concluziile oficiale ale summitului din martie.

Liderii europeni au cerut Comisiei Europene să analizeze opțiunile disponibile. Ei au subliniat însă că fiecare stat își păstrează dreptul de a decide cine primește viză și în ce condiții. Pentru a menține coerența în spațiul Schengen, unde o viză oferă libertate de circulație, regulile generale sunt stabilite la nivel comun.

Tags:
Ultima oră
