Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost audiat de procurorii DNA în dosarul de corupție în care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este acuzat că a încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro, pentru a facilita un contract cu compania de stat Romtehnica, potrivit .

Ionuț Moșteanu a fost audiat. Ce calitate are în acest dosar

Moșteanu a declarat că a refuzat ferm orice contact cu și că sprijină pe deplin autoritățile în clarificarea cazului. Ministrul a subliniat că lupta împotriva corupției este o prioritate pentru el.

Ionuț Moșteanu a menționat că are calitatea de martor în acest dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu pe Facebook.

Ce acuzații îi aduce DNA fostului senator Marius Isăilă

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin că în octombrie 2025, Marius Ovidiu Isăilă a promis, printr-un intermediar, suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, cu scopul de a influența conducerea companiei Romtehnica, aflată în subordinea ministerului.

În schimb, fostul senator urmărea obținerea unor contracte comerciale pentru o firmă privată. Promisiunea a fost reiterată în data de 24 octombrie, potrivit documentelor oficiale.

Isăilă este acuzat de cumpărare de influență, infracțiune comisă în stare de recidivă, după ce în 2019 a fost condamnat definitiv la peste 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri.

După reținerea inițială pentru 24 de ore, Tribunalul București a decis arestarea preventivă a lui Marius Ovidiu Isăilă pentru 30 de zile.