B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar

Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar

Ana Maria
07 nov. 2025, 19:58
Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
Sursa foto: Facebook / Ionuț Moșteanu
Cuprins
  1. Ionuț Moșteanu a fost audiat. Ce calitate are în acest dosar
  2. Ce acuzații îi aduce DNA fostului senator Marius Isăilă

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost audiat de procurorii DNA în dosarul de corupție în care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este acuzat că a încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro, pentru a facilita un contract cu compania de stat Romtehnica, potrivit Antena 3 CNN.

Ionuț Moșteanu a fost audiat. Ce calitate are în acest dosar

Moșteanu a declarat că a refuzat ferm orice contact cu Isăilă și că sprijină pe deplin autoritățile în clarificarea cazului. Ministrul a subliniat că lupta împotriva corupției este o prioritate pentru el.

Ionuț  Moșteanu a menționat că are calitatea de martor în acest dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu pe Facebook.

Ce acuzații îi aduce DNA fostului senator Marius Isăilă

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin că în octombrie 2025, Marius Ovidiu Isăilă a promis, printr-un intermediar, suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, cu scopul de a influența conducerea companiei Romtehnica, aflată în subordinea ministerului.

În schimb, fostul senator urmărea obținerea unor contracte comerciale pentru o firmă privată. Promisiunea a fost reiterată în data de 24 octombrie, potrivit documentelor oficiale.

Isăilă este acuzat de cumpărare de influență, infracțiune comisă în stare de recidivă, după ce în 2019 a fost condamnat definitiv la peste 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri.

După reținerea inițială pentru 24 de ore, Tribunalul București a decis arestarea preventivă a lui Marius Ovidiu Isăilă pentru 30 de zile.

Tags:
Citește și...
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
Politică
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
Politică
Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat
Politică
Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Politică
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Politică
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
Politică
Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
Politică
Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
Sorin Grindeanu, ales noul președinte al PSD. Discursul anti-PNL i-a cucerit pe PSD-iști (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, ales noul președinte al PSD. Discursul anti-PNL i-a cucerit pe PSD-iști (VIDEO)
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Politică
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Ultima oră
21:54 - CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
21:33 - Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
21:32 - China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
21:12 - Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
20:45 - Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
20:39 - Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
20:34 - Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
20:10 - România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
19:57 - 6 fructe pe care ar trebui să le cumpărăm congelate, nu proaspete. Dieteticienii explică beneficiile acestei forme de conservare
19:24 - Record la Galați: un loc de parcare vândut cu peste 10.000 de lei. Cât de departe pot merge licitațiile