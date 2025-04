Ionuț Moșteanu: Elena rămâne agățată de candidatura dânsei, punând în pericol viitorul României și, cumva, ne jignește și inteligența, spunând că de la 4-5% poate să câștige alegerile (VIDEO)

, deputat USR și liderul deputaților din USR, a exprimat opinii critice referitoare la candidatura Elenei pentru alegerile prezidențiale.

Moșteanu a afirmat că această candidatură a Elenei Lasconi pune în pericol viitorul României și a considerat că afirmațiile ei, cum că ar putea câștiga alegerile cu un procent de 4-5%, sunt absurde și imposibile. De asemenea, el a menționat că susținerea actuală a partidului se îndreaptă spre Nicușor Dan, care este considerat mai potrivit pentru a reprezenta interesele alegătorilor.

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV.

„Niciun om rațional nu poate înțelege asta”

Moșteanu a fost întrebat dacă USR-ul este în afara legii sau nu, pentru că, susține Elena Lasconi, decizia de a-i retrage sprijinul politic pentru alegerile prezidențiale ar fi trebuit să fie luată într-un Congres, nu într-o simplă ședință.

“Nicicum. Eu sunt de 8 ani de zile în Birouri Naționale succesive, am fost ales de Congres și am avut tot felul de situații. Știu foarte bine statutul, știu foarte bine ce poate face fiecare for de conducere al partidului. Congresul decide candidatul partidului, Comitetul Politic decide susținerea unui candidat terț, poate să facă asta și decide strategia politică și alianțele. Biroul Național poate lua orice decizie executivă.

Așa funcționează partidul. Elena rămâne, din rațiuni care îmi scapă, agățată de candidatura dânsei, punând în pericol viitorul României și asta este un lucru foarte strict și, cumva, ne jignește și inteligența, spunând că de la 4-5 % poate să câștige alegerile, adică să ajungă la 20 – 20 și ceva la sută în 3 săptămâni. Este absolut imposibil, cum spuneam.

Niciun om rațional nu poate înțelege asta. Suntem în cadrul statutar și, mai mult, voința partidului e clară, voința alegătorilor noștri este clară. Mulți s-au dus lângă Nicușor Dan. Mulți ne-au sunat, ne-au zis că fiecare dintre noi, prieteni, familie, noi am susținut-o anul trecut, era singură pe acel culoar. Acum îl susține, că Nicușor Dan, credem că este mai potrivit. Rațional este că atunci când vezi că nu mai ai șanse să încerci să ajungi, să faci un bine mai mare, în momentul ăsta, Elena Lasconi îi ajută doar pe Ponta și pe Crin Antonescu, noi o să-l ajutăm pe Nicușor Dan”.